الضرائب تصدر تعليمات جديدة لحل نزاعات كبار الممولين

مها أبوودن



أصدر عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب تعليمات جديدة، تهدف إلى الإسراع فى حل نزاعات كبار الممولين المحالة إلى لجان الطعن الضريبى، وتنص التعليمات على حصر ملفات كبار الممولين التابعين لكل مأمورية ضريبية والتى تمت إحالتها إلى لجان الطعن الضريبى.



ووفقا للتعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها، فإن عملية الحصر يتبعها اخطار الممولين بالحضور إلى المأمورية لإنهاء أوجه الخلاف، وفى حالة إبداء الممول رغبته فى انهاء النزاع بالمأمورية يتم تحرير محضر بذلك وإعداد مشروع الاتفاق.



وبعد ذلك، وفقا للتعليمات، يتم إخطار لجنة الطعن المختصة بمشروع الاتفاق مصحوبا بالموافقة عليه من الممول أو وكيله لاتخاذ اللإجراءات اللازمة لذلك.



