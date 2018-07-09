EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الضرائب تصدر تعليمات جديدة لحل نزاعات كبار الممولين
الإثنين 09 يوليه 2018 07:53 م
عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55
أخر الأخبار
عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55
مها أبوودن
أصدر عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب تعليمات جديدة، تهدف إلى الإسراع فى حل نزاعات كبار الممولين المحالة إلى لجان الطعن الضريبى، وتنص التعليمات على حصر ملفات كبار الممولين التابعين لكل مأمورية ضريبية والتى تمت إحالتها إلى لجان الطعن الضريبى.
ووفقا للتعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها، فإن عملية الحصر يتبعها اخطار الممولين بالحضور إلى المأمورية لإنهاء أوجه الخلاف، وفى حالة إبداء الممول رغبته فى انهاء النزاع بالمأمورية يتم تحرير محضر بذلك وإعداد مشروع الاتفاق.
وبعد ذلك، وفقا للتعليمات، يتم إخطار لجنة الطعن المختصة بمشروع الاتفاق مصحوبا بالموافقة عليه من الممول أو وكيله لاتخاذ اللإجراءات اللازمة لذلك.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا