كينيا تتصدر الدول اﻷكثر استيرادا لمكونات السيارات من مصر

مكونات السيارات

أحمد عوض





سجلت قيمة صادرات السيارات وقطع الغيار لصالح شركات قطاع اﻷعمال، نحو 7 مليونا و869 ألفا و287 دولار خلال اﻷربع أشهر اﻷولي من 2018؛ وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.





وتصدرت "كينيا" قائمة الدول اﻷكثر استيرادًا لمكونات السيارات من مصر، بحصة 38.3% بإجمالي 3 مليونا و18 ألفا و28 دولار، وتبعتها "التشيك" بحصة 13.3% مسجلة مليونا و48 ألفا و243 دولار، وتليها "ألمانيا" بحصة 9% محققة 708 ألفا و882 دولار.





وجاءت "البرتغال" في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 7.2% بقيمة 566 ألفا و860 دولار، وتبعتها "جنوب إفريقيا" بحصة 4.2% بمقدار 334 الفا و895 دولار، وتلتها "العراق" بحصة 1.9% مسجلة 143 ألف دولار؛ ثم "سوريا " بحصة 1.8% بواقع 115 ألفا و635 دولار.





وحلت "تونس" فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 0.7% بإجمالى 62 ألف و228 دولار، وتبعتها "اﻷردن" بحصة 0.6% بنحو 55 ألف دولار، وتلتها "إيطاليا" بحصة 0.5% بواقع 45 ألفا و947 دولار، وثم "فيتنام" بحصة 0.2% محققة 18 ألفا و720 دولار، فيما بلغت قيمة واردات الدول اﻷخري من مكونات السيارات المحلية نحو 366 ألفا و 731 دولار.





وتوقع رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات، والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، نمو صادرات شركات قطاع اﻷعمال المتخصصة في الصناعات المغذية للسيارات بنسب تتراوح ما بين 20 و30 خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الشراكات التي تمت بين قطاعي الأعمال والخاص لاستغلال خطوط إنتاجها بغرض التصنيع والتصدير للأسواق المجاورة.





وأشاد مسروجة، بمشروع إدماج 6 شركات تابعة لقطاع اﻷعمال متخصصة في صناعة السيارات والمكونات بإعادة تأهيلهم للأنتاج



وأوضح أن تلك المصانع ستحظى بفرص متعددة في صناعة السيارات والصناعات المغذية فى ظل اتجاه العديد من الشركات على تصنيع طرازاتها محليا.



