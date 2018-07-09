الإحصاء: 15 مليون دولار قيمة صادرات السيارات خلال 4 شهور

ميناء سيارات

أحمد عوض:



كشفت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻷحصاء، عن إجمالى صادرات السيارات بمختلف أنواعها "ملاكي - أتوبيسات - شاحنات"؛ مسجلة 94 مركبة بقيمة 15 مليون و28 ألفا و376 دولار خلال اﻷربع أشهر اﻷولي من 2018.





واستحوذت "المملكة المتحدة" على الحصة السوقية اﻷكبر من السيارات التي تم تصديرها خلال تلك الفترة، بنسبة 56.7% بإجمالي 31 مركبة بقيمة 8 مليونا و525 ألفا و541 دولار، وتبعتها "جنوب افريقيا" بحصة 15.7% بقيمة 2 مليونا و359 ألفا و766 دولار.





وجاءت "النيجر" في المرتبة الثالثة بحصة 11% بمقدار 11 وحدة بقيمة استيرادية مليون و667 ألف و 868 دولار، وتلتها "أمريكا" بحصة 7.4% مسجلة مليون و125 ألف دولار؛ وتبعتها "السعودية" بحصة 3.7% بواقع 561 ألف دولار.





واحتلت "موريتانيا" المرتبة السادسة بحصة 3.1% محققة 468 ألفا و 792 دولار، وتبعتها "كوت ديفوار" بحصة 2.2% مسجلة 337 آلاف و907 ألف دولار، وتلتها "غانا" بحصة 2% بإجمالى 302 ألف و710 دولار.





وجاءت "نيجيريا" فى المرتبة التاسعة بحصة 0.7% بواقع 110 ألف دولار، وتبعتها "جيبوتي" بحصة 0.4% مسجلة 673 ألف دولار، وتلتها "رواندا" بحصة 0.3% محققة 475 ألف دولار، وسجلت قيمة صادرات الدول اﻷخري هي "السودان وبنين واﻷمارات" نحو 81 ألفا و203 دولار بحصة 1.4%.





قائمة الدول اﻷكثر استيرادًا للسيارات من مصر:





إعداد - المال المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة اﻷحصاء

