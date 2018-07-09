شعبة القصابين: مرض الجلد العقدي لم يؤثر سلبا علي أسعار اللحوم

اللحوم

دعاء حسني



قال محمد زهران، عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم لم تتأثر سلباً بسبب إنتشار مرض التهاب الجلد العقدي، قائلاً: إن "شراء الزبائن من الأماكن الموثوق فيها هو الفيصل في ذلك".



ويعد التهاب الجلد العقدي، مرض فيروسى معدى خطير يصيب الأبقار وينتقل بلدغ الحشرات، وعلامته ظهور العديد من العقد على جلد الحيوان مع التهاب فى الأوعية الليمفاوية، وييتشر حالياُ في 5 محافظات هم الفيوم والمنوفية وأسيوط والمنيا والغربية، وهناك حالات اشتباه في محافظات أخرى.



وأكد زهران ارتفاع سعر كيلو اللحم المذبوح بنحو 10 جنيهات، عقب زيادة أسعار الوقود، لافتاً إلى عدم تراجع سعر اللحم تأثراً بالمرض.



ويضيف، زهران، أن إقبال المستهلكين على اللحوم يتوقف على الحالة الاقتصادية للفرد، قائلاً: "اقتصاد الفرد يتحكم في مشترياته".



ولفت إلى أن الاحتياطات التي يتخذها صاحب محل الجزارة لضمان سلامة اللحوم، تتضمن شراءه الماشية من تجار موثوق فيهم.



ويتراوح سعر كيلو اللحم بين 150-160 جنيها للكندوز البقري مقابل 140-150 جنيه سعرها قبل الزيادة



ويصل إلى 150 جنيهاً كيلو الضاني مقابل 140 جنيه سعر الكيلو سابقا، ويبلغ سعر كيلو اللحم الجملي بين 100- و110 جنيهات للكليو، وفقاً لمحمد وهبة رئيس شعبة القصابين.



وأكد، ثبات أسعار اللحوم الحية بين 58 جنيه للحم البقري القائم البلدي المنشأ والمولد، والجاموسي لـ 46 جنيه للكيلو القائم.



وأوضح، وهبة أن مرض التهاب الجلد العقدي هو مرض يصيب الأبقار فقط، وحتي الآن لا يوجد تأثير علي أسعار اللحوم.



