شركات التمويل العقاري تضخ 240.1 مليون جنيه خلال مارس

التمويل العقارى

محمود زكي



ضخت شركات التمويل العقاري إجمالي تمويلات بقيمة 240.1 مليون جنيه خلال شهر مارس من العام الحالي، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.



وأضاف التقرير أن شركات التمويل العقاري ضخت 549.7 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير 2018 وحتى نهاية مارس من نفس العام مقابل 309.6 مليون جنيه في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية فبراير من العام الحالي.



وبلغ إجمالي التمويلات العقارية الممنوح من شركات التمويل العقاري منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2018 قيمة 9 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2017.



وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية أن نسبة الإرتفاع في التمويلات خلال تلك الفترة بلغ 11.6%