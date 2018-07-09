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عمرو أديب: كل ما يقبضوا على مرتشين الناس بتتشجع أكتر
الإثنين 09 يوليه 2018 05:37 م
تغريدة عمرو أديب
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تغريدة عمرو أديب
أحمد صبري
أعرب الإعلامى عمرو أديب الاثنين عن استغرابه من زيادة أعداد المرتشين بعد القبض على عدد كبير منهم، وذلك بعد ساعات من إلقاء لقبض اليوم على رئيس مصلحة الجمارك برشوة بعد شهر من توليه هذا المنصب .
وقال فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: الغريب في البلد دي ان كل ما قبضوا على ناس برشوه الناس بتتشجع اكتر وبتترشي سبحان الله الاعداد بتزيد مش بتقل محدش بيخاف ليه محدش بيقول الاجهزه مفتحه عينها نتلم ونخاف حاجه مش طبيعيه أبدا.
وقامت الرقابة الإدارية بالقبض على أكثر من مسؤول مؤخرا بتهم متعلقة بالفساد
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