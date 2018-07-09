5 معلومات تنقلها وزارة التخطيط عن قصر البارون

قصر البارون

المال- خاص



قدمت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري اليوم الاثنين، أبرز معلومات عن القصر التاريخي المعروف باسم البارون.



وفق تدوينة الوزارة عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، فقصر البارون هو قصر تاريخي مستوحى من العمارة الهندية، يقع في شارع العروبة منطقة مصر الجديدة، شيده المليونير البلجيكي البارون إدورارد إمبان عند قدومه من الهند إلى مصر بعد افتتاح قناة السويس وتبلغ مساحة القصر 12.5 ألف متر، ويعد القصر صغير نسبياً من الداخل إذ يتكون من سبع حجرات فقط موزعة على طابقين، وتظهر شرفاته الخارجية تستند على تماثيل فيلة هندية وينتشر العاج في داخل القصر وخارجه ويضم العديد من التماثيل الذهبية والبلاتينية.



وتتشكل أرضية القصر من الرخام والمرمر الأصلي، كما يضم بداخله ساعة قديمة فريدة تمثل الوقت بالدقائق والساعات والأيام والسنين وتغييرات أوجه القمر ودرجات الحرارة،



وقد صُصم القصر بطريقة لا تغيب الشمس عن حجراته يرى من بالداخل كلاً من بالخارج، وبه برج يدور كل ساعة دورة كاملة ليشاهد من يجلس فيه جميع ما يحيط بالقصر، أما سطح القصر فأشبه بمتنزه لإقامة الحفلات إذ يحتوي على الرسوم النباتية والحيوانية ويُصعد إليه بواسطة سلم خشبي مصنوع من الورد الفاخر.



وتشير الخطة متوسطة المدى التي أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه من المستهدف زيادة عدد الزوار الأجانب للمتاحف والمناطق التراثية من 1.8مليون زائر في الوقت الحالي الى 2,3 مليون زائر سنويًا، وزيادة عدد الزوار المصريين من 7.5 مليون زائر في الوقت الحالي إلى 9,45 مليون زائر سنويًا.