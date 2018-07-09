أوبر تقرر تعويض سائقيها عن الرحلات الطويلة‎

uber أوبر مصر

سمية كمال



قررت شركة أوبر مصر لطلب سيارات الأجرة أونلاين لتعويض سائقيها عن الرحلات الطويلة .



وحصلت "المال" علي الرسالة الإلكترونية التي أرسلتها لوكلائها بعد تنامى شكاوي السائقين بأن تكلفة الرحلة غير مجدية فى حال المسافات الطويلة وتسبب فى أغلب الأحيان مضايقات للعميل والسائق .



وأوضحت أوبر ان الشركة ستضيف مبلغ إضافى في حساب الشريك نهاية كل أسبوع ،وستكون طريقة الحساب كالتالي فرق المسافات بين مسافة الطلب ومسافة الرحلة مضروب في تعريفة المسافة، وفرق التوقيت بين وقت القيادة للطلب ووقت الرحلة مضروب في تعريفة الوقت ويتم خصم نسبة أوبر.



وضربت الشركة مثالا لرحلة أوبر إكس فى القاهرة فإذا قام الكابتن بالقيادة مسافة 9 كيلو مترات فى 20 دقيقة للوصول إلى العميل رغم أن زمن الرحلة الفعلية هو ٥كم و استغرقت ١٥ دقيقة. وبذلك فإن الفرق فى المسافة هو ٤كم والفرق في الوقت كان ٥ دقائق.



فى سياق متصل ، أطلقت أوبر أكثر من خدمة لراحة سائقيها منها إمكانية تقييم السائق للعميل بعد اتمام الرحلة وعند حصول الأخير على تقييم اقل فإنه يتم حظره بالاضافة الي علق حساب السائق عندما يتعدي 12 ساعة شغل دون استراحة.

