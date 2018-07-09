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بورصة وشركات
توقعات بتحركات متراجعة للبورصة المصرية
الإثنين 09 يوليه 2018 03:33 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أسماء السيد:
توقعت بحوث النعيم أن تهيمن التحركات المتراجعة على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، ليتجه المؤشر الرئيسي نحو 15780 نقطة .
وأضافت في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، أن المؤشر لاثلاثيني هبط دون مستوى الدعم عند 16000 نقطة وبقاءه أدنى من ذلك المستوى سوف يفتح له الباب للهبوط صوب مستوى 15780 نقطة وكسر ذلك المستوى قد يدفع به نحو مزيد من الهبوط حتى يصل 15425 نقطة .
وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة قالت "النعيم" أن المؤشر لم ينجح في التماسك أعلى مستوى الدعم عند 790 نقطة وهو ما يؤدي بدورة لمزيد من التراجع نحو مستوى الدعم 750 نقطة
ونصحت المتعاملين بتخفيف المراكز الشرائية وانتظار إشارة شراء جديدة .
وأنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم – اﻹثنين – على تراجع جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي نحو 0.34% عند 15785 نقطة، ونظيره المؤشر السبعيني 1% عند 775 نقطة .
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