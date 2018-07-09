رئيس الجمارك المتهم بالرشوة.. لم يعلن خطة عمله حتى لحظة القبض عليه

الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك

مها أبوودن



ألقت الرقابة الإدارية اليوم القبض على الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، الذى لم يمض على توليه منصبه سوى شهرين، حيث صدر قرار تعيينه من وزير المالية السابق عمرو الجارحى فى 7 مايو الماضى، خلفا للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك السابق والذى استمر فى عمله مدة تزيد على الخمس سنوات ثم أقيل من منصبه فى نفس التاريخ بشكل مفاجئ.



رئيس المصلحة المقبوض عليه متلبسا فى قضية رشوة، لم يعلن خطة عمله بالوزارة حتى لحظة القبض عليه، ولم يلتق الصحفيين المكلفين بتغطية ملف الوزارة، ولم يظهر فى اية مؤتمرات صحفية أو فعاليات علنية، وكانت إجابته لمن تسنى له لقاؤه مصادفة من الصحفيين، إنه لا يزال فى مرحلة دراسة الملفات الجمركية.



قبيل توليه منصبه شغل عبد العظيم مناصب جمركية عديدة فى منافذ جمركية ساخنة مثل بورسعيد ودمياط.



وتعتبر واقعة القبض على عبد العظيم سابقة خطيرة نوعا ما، لان آخر واقعة فساد تم كشفها فى هذا المنصب الرفيع كانت فى سبتمبر عام 1999، أى منذ ما يقرب من 20 عاما، عندما قبص على " على طه " رئيس مصلحة الجمارك كأحد المتهمين فى القضية المعروفة بـ " قضية الجمارك الكبرى "، بصحبة عدد كبير من المسئولين الكبار على رأسهم الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق.



وفيما يخص رئيس المصلحة المقبوض عليه صباحا، قالت مصادر إن الرقابة الإدارية تراقبه منذ عدة أشهر وحتى قبل توليه منصبه الحالى.