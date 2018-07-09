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نقل وملاحة
مميش: تطوير ميناء العريش لتنمية سيناء
الإثنين 09 يوليه 2018 02:39 م
مميش: نعمل جاهدين لعودة الخطوط الملاحية إلى شرق بورسعيد
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مميش: نعمل جاهدين لعودة الخطوط الملاحية إلى شرق بورسعيد
مدحت إسماعيل
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن إطلاق المخطط الشامل للموانئ المصرية يعد يوما حاسما فى تاريخ الموانئ فهى لم تأخذ حقها فى التقدم مما ادى إلى قلة منافستها مع القريبة منها فى حوض البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لديها 6 موانئ وهى تسعى لعودتها إلى قوتها، لذلك يتم عمل تطوير لهم لتكون منافسة لجميع الموانئ العالمية، بما يخدم مشروع تنمية قناة السويس.
وذكر خلال كلمته فى مؤتمر إطلاق والدورية عمل للمخطط أنه من أجل تنمية سيناء يتم تطوير ميناء العريش، مما يساهم فى رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة.
الموانئ المصرية
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