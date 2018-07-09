الثبات يخيم على أسعار السيراميك والبلاط خلال يونيو

البلاط

محمود زكى



شهدت أسعار البلاط والسيراميك ثباتًا كبيرًا خلال شهر يونيو مقارنة بمايو وذلك وفقَا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.



وأضاف التقرير أن سعر البلاط موزايكو لكل متر مربع سجل 72 جنيها، فى حين سجل البلاط شطف رخام كراره قيمة 116 جنيها، بينما بلغ سعر بلاط أسطح أسمنتى قيمة 39 جنيها للمتر.



وعن أسعار السيراميك خلال الشهر الماضي فقد بلغ السيراميك حوائط 25*35 سم قيمة 50 جنيها للمتر في حين بلغ السيراميك أرضيات 40*40 سم قيمة 55 جنيها للمتر المربع.



ولفت التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء عن ثبات سعر سيراميك الأرضيات مقاس 50*50 سم عند 62 جنيها لكل متر.





