ميناء دمياط يستقبل 20600 طن ذرة

دمياط للحاويات

محمود محسن:



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة ذرة تزن 20600 طن، فيما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



ولفت المركز إلى أن غادر الميناء 2 قطاران بحمولة إجمالية 2671 طن قمح، بينما غادر 788 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45575 طن من البضائع العامة منها 94 سيارة نقل محملة بـ 4571 طن قمح.



وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 44224 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18539 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 11000 طن يوريا و 13500 طن فوسفات و 2596 طن ملح.



وأوضح المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 428 حاوية مكافئة، فيما بلغت حركة الوارد 262 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2163 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23833 طن حديد و 20600 طن ذرة و 4465 طن كسب صويا و 6000 طن خردة .





