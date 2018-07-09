الحكم على متهمى مذبحة كرداسة 24 سبتمبر

محكمة

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيى منصورمد أجل الحكم في الطعن المقدم من 135 متهما بقضية مذبحة كرداسة للمرة الثانية على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في يوليو 2017، إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل.



كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهم في أغسطس 2013 بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.



كانت محكمة الجنايات عاقبت وبإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا، وبالسجن المؤبد لـ 80 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لحدث، وبراءة 21 متهمًا لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية.