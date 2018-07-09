مميش: نعمل جاهدين لعودة الخطوط الملاحية إلى شرق بورسعيد

مدحت إسماعيل



قال الفريق مهاب مميش رئيس الاقتصادية ورئيس هيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إنه يتم العمل حاليا علي عودة الخطوط الملاحية المنسحبة من ميناء شرق بورسعيد، لافتا إلى أنه لابد من توفير اليات منافسة الموانئ المصرية لموانئ البحر المتوسط لعودة تلك الخطوط.



جاءت تصريحات مميش خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن ورشة عمل لمخطط الموانئ المصرية.



وأضاف أنه تم عمل التطويرات اللازمة فى ميناء شرق بورسعيد، وميناء السخنة، لافتا إلى أن تطوير الموانئ سيساهم فى رفع مكانة المنطقة الاقتصادية للقناة.



