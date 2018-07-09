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سيـــاســة
النيابة العامة: لا صحة لما يتداول حول سبب سقوط طائرة مصر للطيران
الإثنين 09 يوليه 2018 01:01 م
مصر للطيران
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مصر للطيران
نجوى عبد العزيز:
أصدرت النيابة العامة بيانًا اليوم الإثنين، يؤكد أنها مازالت تباشر تحقيقاتها بشأن حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من مطار شارل ديجول بباريس، والذي وقع في مايو 2016.
وشدد بيان النيابة العامة، أنه لا صحة لما تتداوله بعض المواقع الإخبارية حول الوصول إلى سبب سقوط الطائرة، وإرجاعه إلى حريق في قمرة قيادتها.
وأكد البيان أن ما أثير من تصريحات في المواقع الإخبارية، مفادها تحديد سبب سقوط الطائرة بحدوث حريق في قمرة قيادتها، أنه قول لا يستند إلى أساس؛ خاصة أن التحقيقات في هذا الخصوص مازالت جارية.
وأوضحت النيابة أن الثابت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه تم العثور على بقايا مواد متفجرة بأشلاء الضحايا وبعض المواد المعدنية والبلاستيكية والصلبة من حطام الطائرة والملتصقة بتلك الأشلاء المعثور عليها بموقع الحادث.
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