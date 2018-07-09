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نقل وملاحة
وزير النقل: إستراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية
الإثنين 09 يوليه 2018 12:46 م
تفاصيل ورشة عمل بدء المخطط العام الشامل للموانئ المصرية
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تفاصيل ورشة عمل بدء المخطط العام الشامل للموانئ المصرية
مدحت إسماعيل
قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات إن الوزارة أعدت استراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الأداء اللوجيستى تأسيساً على رؤية تتمثل فى بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسى، ومستدام وآمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصریة، ویخفض تكلفة الواردات.
ولفت إلى أن للاستراتيجية مكونين رئيسيين، الأول هو البنية التحتية أى ما يسمى بالـHard-Logistics وتتمثل بنود البنية فى بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية على محاور التنمية وتحويل الموانئ إلى لوجيستية وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة.
الموانئ المصرية
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