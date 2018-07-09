صناديق استثمار

خالد بدر الدين:



أعلنت اليوم الإثنين شركة إنفسكو لإدارة الأصول أن أكثر من 33% من صناديق الاستثمار السيادية على مستوى العالم تخطط لخفض انكشافها على الأسهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة بعد أداء قوي العام الماضى، بسبب الحروب التجارية والأوضاع الجيوبوليتيكية والتقييمات العالية التى تزيد من التقلبات الحادة فى أسعار الأسهم.



وجاء فى التقرير السنوي الذى أصدرته شركة إنفسكو والذي يعتمد على مقابلات مع 126 من المستثمرين السياديين ومديرى احتياطيات البنوك المركزية بأصول قيمتها 17 تريليون دولار إلى أن الأسهم تفوقت هذا العام حتى الآن علي السندات لتصبح أكبر فئة أصول في المحافظ بمتوسط 33% ارتفاعا من 29% العام الماضى.



وذكرت وكالة رويترز إن الأسهم تحظى بأوزان كبيرة في المحافظ الاستثمارية فى حوالى 50% من الصناديق السيادية في الوقت الحالي، إلا أن نسبة 40% منها أبدت رضاها عن الوضع القائم فيما تنوي 35% خفض انكشافها على الأسهم في المدى المتوسط.



وأجريت المقابلات في الفترة من يناير إلى مارس وهو فصل اتسم بتقلب الأسهم العالمية ويعتقد بعض المستثمرين أنها ما زالت معرضة لعملية تصحيح.



وأصدرت واشنطن منذ مارس قرارات مفاجئة أدت إلى تصعيد الخلاف التجاري مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين الرئيسيين مما دفع الأسهم العالمية للهبوط ويخشى المستثمرون أن يضر تبادل فرض رسوم جمركية بالدول المصدرة ويعرقل النمو الاقتصادي العالمي، ومن بين مباعث القلق الرئيسية احتمال نشوب حرب تجارية ومخاطر جيوسياسية وحقيقة أن تقييمات الأسهم عالية سواء على أساس مطلق أو نسبي.