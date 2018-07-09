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نقل وملاحة
بدء ورشة عمل مخطط الموانئ المصرية
الإثنين 09 يوليه 2018 12:06 م
بدء ورشة عمل مخطط الموانئ المصرية
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بدء ورشة عمل مخطط الموانئ المصرية
مدحت إسماعيل
بدأت منذ قليل ورشة العلم التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري لمناقشة متطلبات وإحتياجات دراسة إعداد المخطط الشامل للموانيء التجارية المصرية 2030.
ويشارك في الورشة الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات،الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وكوادر النقل البحري من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويأتي ذلك علي خلفية توقيع المهندس هشام عرفات والدكتور اسماعيل عبد الغفار عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتي 2030.
ويهدف المخطط الشامل للموانئ المصرية إلى الاستفادة من الموقع الجغرافى لها وتعظيم الميزة التنافسية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى.
من التسهيلات المتاحة بالموانئ والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار.
ويركز المخطط الشامل على أربع مهام رئيسية للدراسة وهي: (تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستيعابية ومدى الاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حده لوضع إستراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المديين القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير المرافق والبنية التحتية المرتبطة بها ( الخطة الوطنية الشاملة للموانئ).
الموانئ المصرية
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