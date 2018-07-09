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سيـــاســة
رويترز: كارثة سيول اليابان تمنع شينزو آبى من زيارة مصر والسعودية
الإثنين 09 يوليه 2018 11:59 ص
شينزو آبى
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شينزو آبى
خالد بدر الدين
كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز، أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى سيلغى جولة خارجية كان سيبدأها بعد غد الأربعاء وتشمل مصر و بلجيكا وفرنسا والسعودية بعد الأمطار الغزيرة التى قتلت أكثر من 100 شخص فى غرب اليابان.
من ناحية أخرى نقلت وكالة كيودو للأنباء عن توشيهيرو نيكاى الأمين العام للحزب الديمقراطى الحر الحاكم قوله للصحفيين بعد الاجتماع مع آبى اليوم الاثنين إن إلغاء الجولة كان ”حتميا“ فى ضوء هذه الكارثة.
ونقب رجال الإنقاذ فى غرب اليابان بين الأوحال والركام اليوم بحثا عن ناجين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة فى سيول وانهيارات أرضية راح ضحيتها أكثر من 100 شخص بالإضافة إلى 79 مفقودا.
وخفتت حدة الأمطار عبر المنطقة التى انهمر فيها المطر بشدة الأسبوع الماضى وبدت السماء صافية ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز 30 درجة مئوية مما يثير مخاوف من ضربات الشمس فى المناطق التى انقطعت عنها الكهرباء والماء.
وقالت يوميكو ماتسوى التى لا تزال المياه منقطعة عن منزلها فى مدينة ميهارا منذ يوم السبت ”لا نستطيع الاستحمام والمراحيض لا تعمل ومخزوناتنا من الطعام آخذة فى النفاد كما أن عبوات المياه والشاى نفدت كلها من المتاجر والمحلات الأخرى.
وقالت شركات الكهرباء إن هناك 13 ألف عميل بلا كهرباء كما أن الآلاف بلا مياه.
وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن عدد القتلى ارتفع إلى 110 قتلى على الأقل بعد أن أجبرت المياه عدة ملايين على ترك منازلهم فى أسوأ كارثة سيول فى البلاد منذ أن لقى 117 شخصا حتفهم بسبب أمطار غزيرة عام 1983 ومن بين القتلى طفل عمره 9 سنوات وقال أحد الجيران لهيئة الإذاعة والتليفزيون ”كان يأتى لمنزلنا عادة ليلعب.
ورغم توقف سقوط الأمطار بلا انقطاع، فقد حذر مسؤولون من زخات مفاجئة وعواصف رعدية بالإضافة إلى خطر حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية عند سفوح الجبال الشاهقة التى تشبعت بالمياه مطلع الأسبوع.
ولا تزال المياه تغطى مناطق كثيرة فى مدينة كوراشيكى الأكثر تضررا لكن انحسار السيول فتح الطريق إلى مستشفى تقطعت فيه السبل وبه حوالى 100 من المرضى والعاملين يوم الأحد.
وقال مسؤولون فى مجال الإطفاء ومكافحة الكوارث إن نحو مليونى شخص تلقوا إما أوامر أو نصيحة بالابتعاد عن منازلهم رغم سحب أوامر إجلاء صدرت مطلع الأسبوع.
اليابان
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