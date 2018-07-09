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بورصة وشركات
5 أسهم تنجو من تراجعات البورصة
الإثنين 09 يوليه 2018 11:53 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
كشفت شاشات تداول البورصة المصرية، هبوطا قويا للمؤشرات والأسهم، نتيجة المبيعات القوية للمستثمرين والمؤسسات المحلية، في الوقت الذي خالفت فيه 5 أسهم فقط هذا المسار، لتنجو بشكل منفرد.
ونجحت أسهم كل من العربية للمحابس والمنصورة للدواجن واعمار مصر للتنمية والعز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة والسويس للأكياس، في الصعود بنسب تراوحت 0.28% و1.6% حتى الساعة 11:30 صباحاً.
وأظهرت الشاشات ارتفاع 5 أسهم فقط بالسوق، بينما انخفضت 86 سهماً، في حين استقرت أسعار 47 سهماً، من اجمالي 138 سهماً تم التداول عليهم.
يذكر أن البورصة استهلت التعاملات على هبوط جماعي في مؤشراتها، اذ تراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 2.04% ليصل إلى 15516 نقطة، كما هبط "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.3% ليسجل مستوى 774 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر "egx100" الاوسع نطاقاً بنسبة 2.13% ليصل 1951 نقطة.
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