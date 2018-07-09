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بورصة وشركات
جلوبال تيلكوم يواصل تراجعاته ويهبط 11% خلال ساعة
الإثنين 09 يوليه 2018 11:50 ص
جلوبال تليكوم
أخر الأخبار
جلوبال تليكوم
مصطفى طلعت:
واصل سهم جلوبال تيلكوم القابضة تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، اذ هبط بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، متأثراً بانخفاض قيمة العرض المقدم لشراء أصول الشركة في باكستان وبنجلاديش.
وتراجع السهم 11%، خلال الساعة الاولى من التداول، ليسجل مستوى 3.85 جنيه، بقيم قدرها 111.9 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 1.3 مليار سهم، منفذة من خلال 18.9 الف عملية، علما بان السهم قد انهى تداولاته أمس فاقداً 5.8% من قيمته.
وتلقت "جلوبال تيلكوم" عرضاً من "فيون ليمتد" لشراء أصولها في شركة جاز والعمليات التابعة من شركة فيون مقابل 2.55 مليار دولار، وأكدت أنه جار دراسة العرض من قبل المجلس.
وكانت البورصة المصرية، قررت إعادة التداول على سهم الشركة بدءاً من أمس بعد إيقافه الثلاثاء الماضي، نتيجة تلقيها لهذا العرض، فيما ترى وحدات البحوث ببنوك الاستثمار إن تقييم الصفقة يبدو منخفضاً، وأوصت المتعاملين بالاحتفاظ خاصة أن آخر عرض مقدم من فيون للاستحواذ على جلوبال نفسها كان بسعر 7.90 جنيه للسهم الواحد، كما أن جلوبال تنتظر عوائد جيدة من بيع أبراج تابعة لها فى باكستان بقيمة 940 مليون دولار كان قد تم الإعلان عنها سابقًا.
يذكر أن البورصة استهلت تعاملات اليوم على هبوط جماعي في مؤشراتها، اذ تراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 2.04% ليصل إلى 15516 نقطة، كما هبط "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.3% ليسجل مستوى 774 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.13% ليصل 1951 نقطة.
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