5 شركات تكنولوجيا أمريكية الأعلى قيمة سوقية

شركة أبل الأميركية

■ «آبل» الأولى بـ 924 مليارا.. تليها «أمازون» بـ 783 مليارا



خالد بدر الدين



بلغت القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أمريكية أكثر من 3.7 تريليون دولار لتحتل المراكز الأولى فى قائمة أكبر عشرين شركة تكنولوجيا من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم مع نهاية مايو الماضى، بقيمة إجمالية تجاوزت 5.6 تريليون دولار.



وذكر موقع statista الأمريكى لأبحاث الأسواق المالية والاقتصادية، أن شركة أبل الأمريكية للإلكترونيات تصدرت قائمة أكبر 20 شركة تكنولوجيا من حيث القيمة السوقية عالميا خلال مايو الماضى، بقيمة تقترب من 924 مليار دولار.



واحتلت شركة أمازون دوت كوم، أكبر شركة مبيعات تجزئة أون لاين المركز الثانى، بقيمة سوقية أكثر من 783 مليار دولار، تلتها شركة مايكروسوفت مطورة نظام تشغيل “ويندوز” بقيمة 753 مليار دولار.



وظهرت فى المركز الرابع شركة الفابيت صاحبة جوجل أكبر محرك بحثى على الإنترنت والذى ارتفعت قيمته السوقية لأكثر من 739 مليار دولار، أعقبتها شركة فيسبوك بقيمة سوقية حوالى 738 مليار دولار.



وتوسعت جوجل فى محفظة أنشطتها لتشمل الفيديوهات ومنها مواقع يوتيوب ومنصة بلاى ستور للتطبيقات الديجيتال وخدمة جيميل للرسائل ومحرك التصفح جوجل كروم والذى استخدمه فى السوق الأمريكية فقط حوالى 247 مليون مستخدم خلال مايو الماضى.



أول شركة صينية تظهر فى هذه القائمة هى على بابا التى تنافس أمازون فى مبيعات التجزئة والتى زادت قيمتها السوقية إلى أكثر من 509 مليارات دولار مع نهاية مايو الماضى، لتحتل المركز السادس وبعدها شركة تينسينت الأمريكية بقيمة 483 مليار دولار ثم منصة البث أونلاين “نيت فليكس الأمريكية أيضا بأكثر من 152 مليار دولار.



وتأتى ثانى شركة صينية فى هذه القائمة وهى “آنت فايناشيال” التى تتخذ من النملة شعارا لها فى المركز التاسع بقيمة سوقية 150 مليار دولار ثم شركة سيلزفورس كوم بأكثر من 102 مليار دولار وشركة بوكينج هولدينجز بأكثر من 100 مليار دولار، وشركة بيبال فى المركز الـ 12 بقيمة سوقية تقترب من 100 مليار دولار.



ووضع موقع ستاتيستا شركة بايدو الصينية فى المركز 13 مع ارتفاع قيمتها السوقية إلى حوالى 89 مليار دولار، تبعتها شركة أوبر الأمريكية لتطبيقات النقل الذكى بأكثر من 72 مليار دولار، وفى المركز 15 “جيه دى كوم” الصينية بحوالى 56 مليار دولار ثم شركة “ديدى شوتشينج” و”تشاومى” الصينيتين بحوالى 56 مليار دولار و54 مليار دولار على الترتيب.



واحتلت شركة “إى باى” الأمريكية المركز 18 بقيمة سوقية تجاوزت 37 مليار دولار، ثم “إير بى إن بى” بحوالى 31 مليار دولار، وفى المركز الأخير توتياو بأكثر من 30 مليار دولار.



ورتب “statista” قائمة مختصرة بأسماء شركات الإنترنت العالمية من حيث عدد العاملين فيها مع نهاية العام الماضى، والتى تصدرتها شركة أمازون التى يعمل فيها أكثر من 560 ألف شخص ثم شركة جوجل الفابيت بحوالى 88 ألفا و110، بينما جاءت على بابا الصينية بأكثر من 66 ألفا و420 شخصا.



أما شركة فيسبوك فقد جاءت فى المركز الرابع بحوالى 25 ألفا و100 موظف وبعده شركة بيبال بأكثر من 18 ألفا و700 شخص، وشركة إيباى التى يعمل فيها حوالى 14 ألفا و100 شخصا.



وظهرت فى هذه القائمة ثلاث شركات لم تظهر فى القائمة السابقة، وهى موقع التدوينات القصيرة تويتر التى يعمل فيها حوالى 3 آلاف و372 شخصا لتحتل بذلك المركز السابع ثم شركة لينكيد إن لشبكات التواصل المهنى أونلاين ورجال الأعمال وأخيرا شركة ياهو ولكن ستاتيستا لم تذكر عدد العاملين فيها ولا حتى عدد العاملين فى بقية الشركات الكبرى فى قائمة أكبر عشرين شركة من ناحية القية السوقية.