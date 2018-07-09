الانتهاء من تطوير قصر البارون أواخر العام

قصر البارون

■ عبد العزيز: تنفيذ %46 من أعمال الترميم والوزارة تدرس تحويله لمنتزه



دعاء محمود



أكد محمد عبدالعزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، أن وزارة الدولة لشئون الآثار أنجزت نحو %46 من أعمال ترميم قصر البارون امبان بمصر الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل أواخر العام الجاري.



وكانت شركة المقاولون العرب، المكلفة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الآثار، بدأت فى أعمال تطوير وترميم القصر، خلال شهر يوليو2017 وفقاً للبروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة لترميم مجموعة من المبانى الأثرية بجميع أنحاء الجمهورية.



وقال عبد العزيز لـ«المال»، إن تكلفة أعمال تطوير القصر بلغت نحو113 مليون جنيه تم توفيرها من قبل الحكومة المصرية التى رصدت مبلغ 1.270 مليار جنيه لأعمال تطوير وترميم 8 مواقع أثرية منها مشروع تطوير هضبة الهرم والبارون.



وأضاف أنه جار استكمال أعمال التدعيم الإنشائى وترميم جميع أسقف القصر، إضافة إلى تشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجودة به، إضافة إلى استكمال النواقص من الأبواب والشبابيك.



وأكد عبد العزيز أن الوزارة تدرس حالياً إمكانية تحويل القصر إلى منتزه اجتماعى وثقافى للزوار مع توفير مراكز خدمية ومطاعم وكافتيريات، لافتا إلى أن الهدف من المشروع إعادة تأهيل قصر البارون مع الحفاظ على طرازه المعمارى الفريد وعناصره الأثرية، إضافة إلى رفع وعى الزائرين بماهية القصر وتاريخ نسيجه العمرانى والبيئة المحيطة به.



يذكر أن قصر البارون إمبان، تحفة معمارية فريدة شيده البلجيكى البارون إمبان، والذى جاء إلى مصر من الهند مع نهاية القرن التاسع عشر، ويقع القصر فى قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وتبلغ مساحته حوالى 12.5 ألف متر.





