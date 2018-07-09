البورصة المصرية

■ «EGX30» فى اتجاه كسر مستوى الدعم 15800 نقطة



جهاد سالم



قال خبراء التحليل الفنى إن التراجعات العنيفة التى لحقت سهم جلوبال تليكوم القابضة الأحد انعكست سلبا على تحركات غالبية الأسهم المدرجة بالسوق وكذلك تحركات المؤشرات.



وأشار المحللون إلى أن اقتران الهبوط بصعود نسبى فى أحجام وقيم التداولات ينذر بمزيد من الهبوط على الأجل القصير، ما قد يدفع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 لكسر مستوى الدعم الحالى بالقرب من 15780 - 15800 نقطة، ومن ثم التراجع فى اتجاه 15400 نقطة.



وأنهيEGX30 تعاملات أمس على هبوط بنسبة %1.77 مسجلا 15839 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70، بنسبة %1.94 ليغلق عند 784 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %2، ليسجل 1993 نقطة.



وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 908.6 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 13.9 مليار جنيه ليسجل 884.59 مليار، مقابل 898.51 مليار مستوى الإغلاق السابق.



قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن حالة من الذعر أصابت المتعاملين بالسوق خلال تعاملات الأحد بسبب الهبوط العنيف لسهم جلوبال تليكوم، ما انعكس سلبا على تحركات غالبيية الأسهم المتداولة بالسوق وكذا المؤشرات.



وأضاف جمال الدين أن السوق شهدت تراجع 29 سهما من بين الثلاثين المكونة للمؤشر الرئيسيEGX30، وتزامنت التراجعات مع صعود نسبى بأحجام التداولات.



ولفت إلى أن تراجع EGX30 لأسفل مستوى إيقاف الخسائر السابق 16140 نقطة، وحول مستوى الدعم عند 15780 نقطة، يعزز من استكمال التحركات السلبية والضغوط البيعية على المدى القصير، مشيرا إلى أن كسر مستوى الدعم يفتح الباب أمام تراجع المؤشر فى اتجاه مستوى الدعم التالى 15400 نقطة.



وأنهى سهم شركة جلوبال تليكوم القابضة تداولات أمس على هبوط بنسبة %5.8 ليغلق عند مستوى 4.52 جنيه، واستحوذ السهم على أعلى قيمة تداول بالسوق بواقع 230.8 مليون جنيه.



جاء ذلك بعد صعود بلغ %10 فى الدقائق الأولى من إعادة التداول بجلسة – أمس، محققا مستوى 5.28 جنيه، وقررت البورصة المصرية، إعادة التداول على السهم بعد إيقافه - الثلاثاء الماضى- نتيجة تلقى الشركة عرضاً من «فيون ليمتد» المساهم الرئيسى بها لشراء أصول مملوكة فى باكستان وبنجلاديش بقيمة 2.5 مليار دولار.



وقالت شركة جلوبال تليكوم القابضة، فى بيان لادارة البورصة إنه فى حال الموافقة على صفقة جيزى من قبل مساهمى الأقلية، سوف تتسلم صافى مبلغ 965 مليون دولار، وفقاً لشروط العرض، بما يشمل تأجيل سداد مبالغ محددة.



وأوضحت الشركة أن هذه المبالغ بعد أداء الديون والاحتياطات المتبقية لجى تى إتش يمكن الموافقة على توزيعها على المساهمين.



من جانبه قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن EGX30 تعرض لهبوط قوى امس استكمالا لمسار الأسبوع السابق والذى اقترب خلاله من مستوى 15835 نقطة فى تأكيد لأستمرار ضعف القوة الشرائية على المدى القصير وسيطرة نظيرتها البيعية، فضلا عن التراجعات العنيفة التى لحقت سهم جلوبال تليكوم مع ضعف أو انعدام ثقة المستثمرين تجاه قوة السوق فى الوقت الراهن.



ولفت نبيل إلى أن تحركات أمس تستوجب على المتعاملين الحذر خلال الأسبوع الجارى، خاصة مع احتمالية تراجع EGX30 لكسر مستوى الدعم الرئيسى 15800 نقطة، ما يفتح الطريق لمواصلة الهبوط فى اتجاه مستوى 15420-15470 نقطة.



ونصح نبيل المتعاملين باستغلال أى ارتدادة صاعدة قد يشهدها المؤشر مؤقتا، فى عمليات المتاجرة السريعة.



وشهدت البورصة المصرية أمس سيطرة بيعية من قبل المصريين بقيمة 40.98 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بقيمة 31.4 مليون جنيه و9.57 مليون جنيه على الترتيب.



واتجه الأفراد للشراء بجميع جنسياتهم بواقع 131.6 مليون جنيه للمصريين، و14.8 مليون جنيه للعرب، و2.9 مليون جنيه للأجانب.



وسيطر البيع على تعاملات المؤسسات المصرية بقيمة 172.5 مليون جنيه، بينما اتجهت العربية والأجنبية للشراء بقيمة 16.58 مليون و6.64 مليون جنيه على التوالى.