EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
«كيما« تدرس اقتراض 20 مليون يورو من هيئة التعاون الهندية
الإثنين 09 يوليه 2018 10:24 ص
اليورو
أخر الأخبار
اليورو
أحمد على
تدرس شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما«، الدخول فى مفاوضات لاقتراض نحو20 مليون يورومن هيئة التعاون الهندية، بوساطة وزارة البيئة المصرية، وذلك بغرض تمويل إضافة وحدة حامض جديدة ضمن مجمع المصانع الذى تقيمه فى أسوان - كيما 2.
وكشف سيد حمدان، رئيس قطاع الشئون المالية بشركة «كيما»، أن الهيئة الهندية اتفقت مع وزارة البيئة على تمويل مشروعين بمصر، أحدهما مشروع باب 3 بمنطقة مصانع شركة «كيما» بأسوان، مشيرًا إلى أن المفاوضات لم تنتهِ بعد.
وأضاف أن «باب 3» يعد جزءًا من المرحلة الثانية لمشروع «كيما 2« والذى سيتيح للشركة إنتاج 1500 طن يوريا بجانب انتاج 1200 طن امونيا من مصانعها الجديدة المزمع انشاءها والتى ستستخدم الغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء.
وأكد حمدان أن شركته أنهت نحو%90 من الأعمال التنفيذية بمشروع «كيما 2«، متوقعًا انتهاء شركته من أعمال التنفيذ وافتتاح المصنع الجديد نهاية 2018.
يُذكر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع «كيما 2« تقدر بنحو11.6 مليار جنيه، قامت «كيما« بتمويل %62.38 منها عبر قروض قيمتها 7.5 مليار جنيه، فيما ستوفر التكلفة المتبقية من مواردها الذاتية.
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا