«كيما« تدرس اقتراض 20 مليون يورو من هيئة التعاون الهندية

اليورو

أحمد على



تدرس شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما«، الدخول فى مفاوضات لاقتراض نحو20 مليون يورومن هيئة التعاون الهندية، بوساطة وزارة البيئة المصرية، وذلك بغرض تمويل إضافة وحدة حامض جديدة ضمن مجمع المصانع الذى تقيمه فى أسوان - كيما 2.



وكشف سيد حمدان، رئيس قطاع الشئون المالية بشركة «كيما»، أن الهيئة الهندية اتفقت مع وزارة البيئة على تمويل مشروعين بمصر، أحدهما مشروع باب 3 بمنطقة مصانع شركة «كيما» بأسوان، مشيرًا إلى أن المفاوضات لم تنتهِ بعد.



وأضاف أن «باب 3» يعد جزءًا من المرحلة الثانية لمشروع «كيما 2« والذى سيتيح للشركة إنتاج 1500 طن يوريا بجانب انتاج 1200 طن امونيا من مصانعها الجديدة المزمع انشاءها والتى ستستخدم الغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء.



وأكد حمدان أن شركته أنهت نحو%90 من الأعمال التنفيذية بمشروع «كيما 2«، متوقعًا انتهاء شركته من أعمال التنفيذ وافتتاح المصنع الجديد نهاية 2018.



يُذكر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع «كيما 2« تقدر بنحو11.6 مليار جنيه، قامت «كيما« بتمويل %62.38 منها عبر قروض قيمتها 7.5 مليار جنيه، فيما ستوفر التكلفة المتبقية من مواردها الذاتية.