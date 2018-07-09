تجار السجائر يستبقون الشركات بزيادة الأسعار

السجائر

■ «الشرقية للدخان»: المنشور المتداول يصدر كل 3 شهور .. و %10 ارتفاعا فى الطلب.. والشركة تحافظ على معدلات الإنتاج منذ رفع المحروقات

■ التموين: تواصل مع الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك من الاستغلال



محمد مجدى وأحمد اللاهونى ومصطفى طلعت



استبق التجار قرار شركات الدخان العاملة بالسوق المحلية، بفرض زيادة على أسعار السجائر وتطبيق تعريفة جديدة الأسبوع الماضى، تقدر بنحو جنيه فى العبوة على بعض الأصناف.



وشهدت بعض الأصناف - بينها كليوباترا - زيادة تقدر بنحو %6.4 لتباع العبوة بسعر 16.5 جنيه بدلا من 15.5، و«فيسروى» بنحو %4.8 لتباع بسعر 22 جنيها بدلا من 21، و«بال مال« بنحو %5.3 لتصل الى 20 جنيهًا بدلا من 19، «وينستون» %4.3 لتباع بسعر 24 جنيها بدلا من 23، وفقا لجولة أجرتها «المال» على أكشاك ومحال السجائر بمناطق مختلفة فى القاهرة والجيزة.



وبرر التجار الزيادات بوجود ارتفاع فى سعر «قاروصة السجائر» من قبل الموزعين، بنحو 8 جنيهات للمحلى و10 للمستورد.



وقال عادل عبدالستار، صاحب كشك فى حدائق القبة، إن ارتفاع أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنحو جنيه على كل علبة، هو نتيجة للزيادة التى حدثت من قبل الموزعين فى سعر قاروصة السجائر بنحو 10 جنيهات.



بينما رأى محمد مصطفى، صاحب أحد أكشاك «دخان» للسجائر فى العباسية، أن الزيادة التى حدثت ليست مؤثرة بالشكل الكبير على المستهلك، حيث لا تتعدى جنيهًا سواء فى المحلى أو المستورد، مشيراً إلى أن هناك زيادة أخرى سيتم إقرارها من قبل شركات السجائر، متوقعا أنها ستكون منتصف الشهر الحالى.



وأكد سيد محمود، صاحب محل سجائر فى العباسية، أن موزعى السجائر أخبروا التجار أن هناك زيادات ستصل إلى 2 جنيه فى الأصناف المحلية، وبنحو 4 جنيهات فى الأصناف المستوردة، وذلك خلال شهر يوليو الحالى.



فى سياق متصل، قال مصدر بالشركة الشرقية للدخان - إيسترين كومبانى، إن شركته رصدت إقبالاً من التجار على شراء السجائر بمعدلات زيادة بلغت %10 تقريباً، وذلك بخلاف المعتاد، فى خطوة منهم لتخزين المنتج، وجنى أكبر نسبة ممكنة من الأرباح مع تطبيق الزيادة المرتقبة.



ولفت المصدر- فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إلى أن شركته حافظت على نفس معدلات إنتاجها منذ الإعلان عن رفع أسعار المحروقات لمنع إغراق السوق وتفويت الفرصة على التجار للاحتكار، موضحاً أن عددا كبيرا منهم قام بفرض زيادة على الجمهور وصلت إلى جنيه فى العلبة الواحدة.



وكشف المصدر أن المنشور المتداول على وسائل الإعلام والموقع بتاريخ 3/7/2018 لا يتضمن أى زيادة جديدة فى الأسعار، مشيرًا إلى أن «إيسترن كومبانى« تصدر هذا المنشور دوريًا كل 3 إلى 4 أشهر إلى الوكلاء للتأكيد على الأسعار سواء بالزيادة أو الاستقرار.



وتداولت بعض وسائل الإعلام منشورا الأسبوع الماضى يشير إلى قيام الشركة الشرقية للدخان بتطبيق زيادات جديدة، رغم أن هذا المنشور يحمل نفس الأسعار القديمة للشركة.



من جهته، قال اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إن هناك حملات رقابية مستمرة على محال وأكشاك السجائر فى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد ورود شكاوى من قبل المستهلكين بوجود زيادات من التجار على السجائر بجميع أنواعها.



وأوضح سعيد لـ«المال»، أن التاجر الذى يثبت قيامه بالبيع بأسعار أكبر من المتعارف عليها يتم تحرير محضر مخالفة له، وتحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



وتنتظر الأسواق إعلان شركات الدخان عن زيادة جديدة فى أسعار السجائر، لعدة أسباب، على رأسها دعم تطبيق قانون التأمين الصحى الذى دخل حيز التنفيذ يوليو الحالى، إضافة إلى مواجهة ارتفاع التكلفة والخامات نتيجية زيادة أسعار المحروقات نهاية يونيو.







