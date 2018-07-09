إلغاء ممارسة الربط الكهربائى مع السودان للمرة الثانية

الربط الكهربائي العربي

■ مصادر: طرح مناقصة جديدة أغسطس المقبل



عمر سالم



قررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلغاء الممارسة السعرية الخاصة بالربط الكهربائى مع السودان للمرة الثانية على التوالى، بعد تقدم 3 شركات فقط.



وطرحت الممارسة الأولى مايو الماضى على 9 شركات، لكنها أُلغيت بسبب تقدم شركة واحدة، ثم طرحت الثانية نهاية مايو، وتقدم لها 3 شركات، هى: أوراسكوم للإنشاء، والسويدى إليكتريك، ولارسون أند تربوالهندية، وصرحت مصادر بوزارة الكهرباء إن الشركة الهندية قدمت أفضل العروض المالية.



وقالت مصادر مسئولة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الممارسة الأخيرة ألغيت بسبب رغبة الشركة فى الحصول على مواصفات فنية وعروض مالية أفضل، مشيرة إلى أن الشركة الهندية لا تمتلك خبرة كافية بقطاع الكهرباء المصرى.



وكشفت المصادر فى تصريحات لـ«المال» عن عزم الشركة المصرية طرح مناقصة مفتوحة على الشركات العالمية والمحلية للمنافسة على المشروع خلال شهر أغسطس المقبل، بما يسمح بمنافسة أكبر والحصول على مواصفات فنية وعروض مالية مناسبة.



وقال المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لـ «المـال»، إنها تقوم بالتنسيق مع الجانب السودانى للإعداد للمناقصة الجديدة، وتحديد الكميات المطلوب تصديرها إليه من الكهرباء.



يبدأ خط الربط من محطة محولات توشكى 2، متجها إلى محطة محولات أرقين بالسودان، بجهد 220 كيلوفولت، ترتفع فى المرحلة الثانية إلى 500 كيلوفولت.



وأكد رئيس الشركة المصرية أن لدى مصر القدرات التى تؤهلها لتنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد، لافتاً إلى أن كل جانب سيتحمل تكاليف الإنشاءات على أراضيه.



كان «عبدالرحيم» قد أكد لـ «المال»، فى وقت سابق أن مشروعات الربط الكهربائى مع السودان تأتى ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، مشيراً إلى إمكانية نقل الكهرباء من مصر والسودان إلى أوروبا، فى ظل وجود فائض يصل لنحو12 ألف ميجاوات يرتفع لنحو15 ألف ميجاوات، بعد تسلم مشروعات شركة سيمنس الألمانية.



وكان وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر قد أكد مؤخراً أن مصر تولى مشروعات الربط مع الدول المجاورة مثل السعودية والسودان اهتماماً كبيراً للاستفادة من فائض الإنتاج.