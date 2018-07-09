اليابان تقدم مليارى دولار تمويلاً لمصر خلال 5 أعوام

تاكيهيرو كاجاوا السفير اليابانى لدى القاهرة

أحمد عاشور - سمر السيد



كشف السفير اليابانى بالقاهرة تاكيهيروكاجاوا، أن بلاده سوف تقدم قروضاً بقيمة مليارى دولار لمصر، خلال 5 أعوام المقبلة، ما يعادل نفس قيمة التمويلات التى وفرتها اليابان لمشاريع تنموية فى مصر خلال الأعوام الماضية، وقال إن من بين هذه القروض تمويلا بقيمة 800 مليون دولار للمتحف المصرى الكبير.



وأضاف على هامش التوقيع على منحة بقيمة 15.4 مليون جنيه، لصالح وزارة المالية، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن بلاده رصدت 100 مليون دولار لتدريب المدرسين، و160 مليون دولار لإنشاء المدارس اليابانية، ليصل إجمالى التمويلات المخصصة لقطاع التعليم إلى 260 مليون دولار .



وأوضح أن بلاده قررت توسيع حجم محفظة القروض الموجهة لقطاع التعليم المصرى، لتغطية تكاليف بناء المدارس، وإنشاء المرافق، وتدريب المدرسين.



وكان قد أشار فى تصريح خاص لـ«المال»، على هامش الاحتفالية بالعيد القومى لكندا التى نظمتها سفارتها بالقاهرة منتصف الأسبوع الماضى، إلى أنه من المقرر افتتاح نحو40 مدرسة يابانية حديثة، سبتمبر المقبل.وبدء تلقى طلبات الالتحاق بها، وتعيين المعلمين.



وأضاف أن هناك مرحلة تالية للمشروع سيتم الإعلان عنها العام المقبل، موضحاً أن المشروع ككل يطبق على 100 مدرسة حكومية مصرية قائمة.



كان وزير التعليم، د.طارق شوقى، قد أعلن عن نظام تعليمى جديد يستهدف تنمية المهارات والإبداع، والابتكار، والتفكير النقدى، والتواصل، يطبق فى صورة مناهج مدروسة على أن يشمل المدارس الحكومية واليابانية.



وقال أحمد خيرى، مستشار الوزير، المتحدث الرسمى للوزارة، فى تصريحات سابقة، إنه من المقرر بدء الدراسة فى 40 مدرسة يابانية فى شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أنه منذ فتح الباب تقدم أكثر من 20 ألف معلم، ومدير، ووكلاء مدارس، ويتم حاليًا التصفية بينهم إلكترونيًا.



وأكد «خيرى» أن هناك مناقشات مصرية يابانية، لتنفيذ سلسلة من المشروعات بالسوق المحلية بقطاعات التصنيع، والغاز، والبترول، والبنية التحتية، إلا أن ملامحها لم تتضح بعد.



وتجرى الحكومة مباحثات مع شركات يابانية، للمنافسة على منطقة الخدمات المقرر طرحها على جانبى المتحف المصرى الكبير، بمنطقة الرماية، إلى جانب التوسع فى استقطاب السياحة اليابانية للسوق المحلية، كما تهتم الشركات اليابانية بتنفيذ مشروعات بالخطين الخامس والسادس من متروالأنفاق.



وكلفت الحكومة المصرية تحالفاً استشارياً، يضم مكاتب «هيل« الأمريكى، و«إيهاف» المصرى، و«لورد»، و«بى دبليوسى» الدوليين، بإعداد كراسة شروط طرح إدارة وتشغيل خدمات مشروع المتحف المصرى الكبير، ونموذج العمل «بيزنس موديل» المناسب له.



وأعلن خالد العنانى، وزير الآثار، على هامش المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والآثار، منذ أسابيع، لدعوة الشركات للتقدم لإدارة خدمات المتحف، أنه من المقرر الانتهاء من كراسة الشروط الجديدة نهاية أغسطس المقبل.



وبدأت وزارتا الاستثمار والسياحة، الترويح للمشروع، ونشر إعلانات عنه بمجلة «الإيكونومست« البريطانية، و«جريدة الأهرام».



وقال العنانى إن الشركات المحلية والعالمية منحت 42 يومًا لتأسيس تحالف مشترك بمجالات الإدارة والنظافة والأمن والضيافة، للمنافسة على الخدمات التى سيتم طرحها، مشيرا إلى أن «الآثار» اقترحت أن تتراوح مدة العقد بين 7 و10 أعوام، قابلة للزيادة.



كانت مصادر من وزارة النقل قد قالت لـ«المال» فى وقت سابق، إن الوزارة والهيئة القومية للأنفاق يتفاوضان مع إحدى الشركات اليابانية المؤهلة فنياً، لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترولخفض التكلفة، ويجرى حالياً التحضير للتنفيذ.