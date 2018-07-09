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اقتصاد وأسواق
بقالو التموين يطلبون زيادة هامش ربح سلع البطاقات
الإثنين 09 يوليه 2018 09:49 ص
ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين
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ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين
محمد مجدى
تقدمت النقابة العامة لبقالى التموين، بمذكرة إلى على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن زيادة هامش الربح على كل سلعة من السلع التى تطرح على البطاقات التموينية «مقررات ـ فارق نقاط خبز».
قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين لـ«المال»، إن هامش الربح الحالى من 5 قروش إلى 25 قرشًا فى كل سلعة، مشدداً على ضرورة زيادته أسوة بالمخابز.
كان عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة مخابز المنيا أكد فى تصريحات لـ«المال»، أن «التموين» وافقت على زيادة هامش ربح (مقابل إنتاج جوال الدقيق المدعم للمخابز) لتصل إلى 200 جنيه بدلا من 180، فى شهر يونيو الماضي.
أوضح نادى، أن 30 ألف بقال تموينى على مستوى المحافظات طالبوا أن لا يقل هامش الربح فى كل سلعة عن 15 قرشاً، وأن هناك سلع لا يتعدى هامش ربحها 5 قروش، مثل السكر.
وفى سياق متصل، أشار نادى، إلى أن سلع فارق نقاط الخبز يحصل عليها من الشركات المنتجة مباشرة، وليس من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لذلك فهى تعد مصدر الرزق الأكثر ضماناً من صرف المقررات التموينية، التى لا تتعدى 4 سلع، استلامها من مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.
وزارة التموين
بطاقة التموين
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