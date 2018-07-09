بدء أعمال الحصر والتسجيل بالمرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل

محمد معيط

■ معيط: نرغب فى صياغة قصة نجاح

■ القانون يتيح 75 قرشاً من كل علبة سجائر يزيد سعرها عن 25 جنيهًا للمشروع



مها أبوودن



تتأهب وزارتى الصحة والمالية، لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، بداية من محافظة بورسعيد، وهى المحافظة التى قررت الحكومة البدء فيها، «الحصر، والتسجيل، والميكنة».



تمتد مهلة تنفيذ مراحل المشروع 4 لمدة 15 عاما، تدخل فيها المحافظات تباعا، وتشمل المرحلة الأولى دخول كل محافظات قناة السويس .



قال محمد معيط، وزير المالية، فى تصريح لـ«المال»، على هامش مؤتمر صحفى انعقد الخميس الماضى، أن الوزارة ترغب فى صياغة قصة نجاح يحتذى بها فى تطبيق المرحلة الأولى من المشروع القومى، مشيرًا إلى أن نتائج الدراسة المشتركة بين وزارتى الصحة والمالية من خلالها على حصر من تتحمل عنهم الدولة الاشتراكات من غير القادرين، تنتهى خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد المبالغ التى تتحملها الخزانة العامة فى هذا الشأن.



وفقا لقانون التأمين الصحى الشامل، تعتبر أبرز وسائل تمويل نظام التأمين الصحى الشامل هى الاشتراكات التى تستقطع من دخول المؤمن عليهم وأصحاب أعمالهم بواقع 6 و%4 بحد أدنى 50 جنيهًا شهريًا، فضلا عن استقطاع عدد من الرسوم لصالح النظام أبرزها :



75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أوأجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل 3 أعوام بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.



%10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.



جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.



20 جنيها عن كل عام عند استخراج أوتجديد رخصة القيادة.

50 جنيها سنويا عند استخراج أوتجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.



150 جنيها عن كل عام عند استخراج أوتجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.



300 جنيه عن كل عام عند استخراج أوتجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أوأكثر.



مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.



1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.



%0.2.5 الشركات ايان كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين».



%50 من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002.



يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة ووزارة الصحة والجهات التابعة لها،، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التى يتم فرض الطابع عليها.



وخلال اجتماع ضم وزيرى المالية والصحة الاسبوع الماضى اتفق الوزيران على وضع مهام واضحة ومُحددة لجميع الجهات المشاركة فى تنفيذ نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ووفق توقيتات زمنية لكل مهمة، والإسراع فى تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع، على أن تضم كلاً من وزراء الصحة والسكان، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، ومدير مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.