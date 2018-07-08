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الوطنية للإعلام: امتلاك شارة البث بالقطر المصري حق أصيل طبقا للقانون
الأحد 08 يوليه 2018 11:58 م
ماسبيرو
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ماسبيرو
المال- خاص
قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إن حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق أصيل لها طبقا للقانون منذ نشأة الإذاعة والتليفزيون وهو حق مستمر أيضا فى ظل التنظيم المؤسسي الجديد للإعلام المصري.
وأضافت الهيئة في بيان منذ قليل، أن القانون 13 أعطى الحق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون "بأن يتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية و تحقيق رسالة الإعلام و أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة ، وضمان توجيهها لخدمة لشعب والمصلحة القومية فى إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري".
وأشارت إلى أن القانون "أناط به دون غيره إنشاء، وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي بالجمهورية".
وأكدت أن هذا الدور و الحق الأصيل ممتد للهيئة الوطنية للإعلام صاحبة حق شارة البث بكافة محافظات مصر.
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