مؤشر شنغهاى

خالد بدر الدين



هوى مؤشر شنغهاى لكبرى الشركات الصينية بأكثر من 22 % منذ يناير الماضى عندما أعلن الرئيس الأمريكى لأول مرة عن فرض رسوم جمركية على واردات الصين من الألواح الشمسية كما هبط المؤشر بأكثر من 9 % منذ 19 يونيو وحتى نهاية الأسبوع الماضى



جاء ذلك إثر حديث ترامب عن تنفيذ خطته لفرض جمارك على العديد من المنتجات الصينية أكثر من مما اقترح فى البداية.



وذكرت وكالة رويترز أنه بدأ بوم الجمعة تنفيذ الرسوم الجمركية على الشريحة الأول ى من الواردات الصينية التى تبلغ قيمتها حوالى 34 مليار دولار وسيتم فرض جمارك أخرى على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار سيتم تنفيذها فى غضون أسبوعين مما جعل حكومة بكين ليس لديها أى خيار سوى فرض جمارك مماثلة على الواردات الأمريكية.



ولكن الرئيس ترامب أعلن أيضا يوم الجمعة إنه يستهدف فرض جمارك على منتجات صينية أخرى بقيمة 500 مليار دولار ليزيد من حدة الحرب التجارية بين البلدين لتنتقل إلى بقية دول العالم



ووصل الأمر لدرجة أن روسيا أعلنت بدورها عن فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين % 25 و40 % بالمئة على واردات بعض السلع الصناعية الأمريكية منها الألياف الضوئية والمعدات المستخدمة في بناء الطرق وقطاع النفط والغاز وتصنيع المعادن والتعدين ردا على رسوم فرضها ترامب على واردات الصلب بحوالى 25 %،والألومنيوم بنسبة 10 % كما حذرت موسكو أيضا من أنها تدرس المزيد من الإجراءات الانتقامية .



ويرى العديد من خبراء الاقتصاد ومنهم ايدان ياو من شركة اكسا انفستمنت مانجرز لإدارة الاستثمار فى هونج كونج، أن الحرب التجارية العالمية ستؤدى إلى ضعف الثقة فى الاستثمارات العالمية



كما يرى أن تلك الحرب ستؤدي إلى انفصال حلقات سلسلة المعروض العالمى علاوة على أن كل واردات بقيمة 100 مليار دولار تتأثر بالتعريفات الجمركية هبوط التجارة العالمية بحوالى 0.5 % و انخفاض نمو الاقتصاد الصينى بنسبة تتراوح بين 0.3 % و 1 % ولكن نمو الاقتصاد الأمريكى لن يتأثر كثيرا بتلك الجمارك المضادة.



وقال تشن في شيانغ أستاذ الاقتصاد بجامعة جياو تونغ الصينية إنه يمكن القول بأن الحرب التجارية بدأت رسميا و إذا توقفت عند منتجات بحوالى 34 مليار دولار فسيكون له أثر محدود على الاقتصاديين،



واستدرك "لكن إذا تصاعد إلى 500 مليار دولار كما توعد ترامب فسيكون له عواقب قاسية على البلدين".



وأعلن أيضا بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة يوم الجمعة إن التوقعات الأساسية تفترض تصعيدا متوسطا فقط في الحرب التجارية خلال الصيف الجاري ولكن ليس من المستبعد اندلاع حرب تجارية شاملة تقود إلى كساد عالمى .



ولذلك رفعت حكومة بكين دعوى بمنظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم جمركية على الواردات وأجلت بعض الموانئ الصينية تخليص بعض البضائع القادمة من الولايات المتحدة حيث تنتظر إدارات الجمارك توجيها رسميا من الحكومة لفرض المزيد من الرسوم الجمركية.



ووصفت وسائل الإعلام الصينية الرسمية سياسات ترامب الاقتصادية يوم الجمعة بأنها تجعل إدارته مثل عصابة من قطاع الطرق ووصفت وزارة التجارة الصينية الإجراءات الأمريكية بأنها انتهاك لقواعد التجارة الدولية ولكن ترامب حشد بقوة ضد بكين بسبب سرقة حقوق الملكية الفكرية ووضع معوقات في طريق دخول الشركات الأمريكية إلى السوق ووصول العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى 375 مليار دولار.



ومن ناحية أخرى كتبت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في تغريدة على تويتر يوم الجمعة إنها قلقة من فرض رسوم ورسوم مضادة بين كل من الولايات المتحدة والصين وحذرت من النتائج التي ستترتب على هذا و أن هناك مخاوف شديدة من تصعيد الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لأنها مدمرة للاقتصاد العالمي وأن الحروب التجارية سيئة وليس من السهل الفوز فيها.

