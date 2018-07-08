ضربة إسرائيلية لمطار سوري.. ودمشق: أصبنا طائرة مهاجمة

دفاعات جوية للجيش السوري

متابعات



تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء اليوم لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص، وفق ما ذكرته وكالة سانا السورية الرسمية



وأفاد مصدر عسكري لـ سانا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي وأسقطت عدداً من الصواريخ التي كانت تستهدف مطار التيفور وأصابت إحدى الطائرات المهاجمة وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء".



