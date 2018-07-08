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نقل وملاحة
جمارك القاهرة تحبط تهريب طلقات نارية محظورة
الأحد 08 يوليه 2018 10:00 م
مطارات القاهرة
أخر الأخبار
مطارات القاهرة
مها أبوودن
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة تهريب عدد من الطلقات النارية محظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر.
وتعود الواقعة إلى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط الإيطالية القادمة من روما، اشتبه
حسن حمدى مأمور اللجنة فى الراكب ا . م . ع أمريكى من أصل مصرى لقصر المدة بين السفر والعودة ( أسبوعين).
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتم تأييد الاشتباه، حيث تم العثور على عدد من الطلقات النارية.
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