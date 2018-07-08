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طاقة
تربل إم تخطط لإنارة 1000 منزل بالطاقة المتجددة
الأحد 08 يوليه 2018 09:30 م
الطاقة الشمسية
أخر الأخبار
الطاقة الشمسية
عمر سالم
تخطط شركة تربل إم العاملة فى مجال المقاولات والطاقة لإنارة 1000 منزل نائٍ بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام الجارى.
وقال المهندس حاتم الرومى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن "تربل ام" قامت بتركيب نظام "هجين" ينتج 6 كيلووات، ويضم توربينة رياح وخلايا شمسية أعلى منزل بمنطقة نائية فى مركز أبوصوير بالإسماعيلية، ويحتوى المنزل على 5 لمبات وتليفزيون وريسيفر ومروحة وثلاجة صغيرة.
وأضاف أن نظام "هجين" يعمل لمدة 24 ساعة يومياً بحيث تعمل الخلايا الشمسية طوال فترة سطوع الشمس وتعمل توربينة الرياح ليلاً ويتم تخزين الطاقة فى بطاريات، مؤكداً أنها تستخدم بطاريات أقل بنسبة 60% من الأنظمة الشمسية .
وتصل نسبة المكون المحلى فى نظام الهجين "الخلايا الشمسية -توربينات الرياح" حوالى 35%، وجار الاتفاق بشأن تصنيع توربينة رياح ميكانيكية تصل نسبة تصنيعها فى مصر 70%.
وتستهدف "تربل إم" الوصول بنسبة المكون المحلى لنحو 100% لتعظيم قيمة المنتج المصرى.
وكشف الرومى عن خطة لتركيب نظام هجين بقدرة 25 كيلووات فى القطاعين الصناعى والزراعى بالمناطق النائية، بعد نجاح التجربة فى المنازل ويتولى الاشراف عليها المهندس عباس راضى مدير مشروعات الطاقة الشمسية بالشركة.
وكانت "تربل إم" قد تعاقدت مع شركة «شاندونج» الصينية، لتكون وكيلها فى الشرق الأوسط وأفريقيا، لبيع آلات الحفر المستخدمة فى الأعمال الإنشائية بمشروعات الطاقة الشمسية .
وقال الرومى أن «تربل إم» تحالفت أيضا مع شركة جلورى الأردنية، لبيع آلات حفر خوازيق الطاقة الشمسية فى مصر، والأردن، والبحرين، والسعودية، والسودان، مضيفا أن الشركة تمتلك ورشة لصيانة المعدات، وتوريد قطع الغيار لجميع مكونات المحطات فى منطقة بنبان بأسوان.
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