مكاسب 6 بورصات عربية بقيادة الكويت وهبوط القاهرة

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى ختام تعاملات اليوم الأحد بنسب متواضعة بقيادة الكويت مع استمرار ثبات أسعار البترول فوق 77 دولارا للبرميل ومع انتعاش الأسواق العالمية الأسبوع الماضي ولاسيما الأمريكية والأوروبية برغم تحول تهديدات الولايات المتحدة والصين بفرض رسوم جمركية على تجارة بمئات المليارات من الدولارات إلى واقع فعلى بينما هبط مؤشرا بورصتى القاهرة ومسقط فقط.



وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فقد حوالى 1.8 % لينخفض إلى 15840 نقطة بعد أن هبط خلال الأسبوع الماضى بحوالى 1.4 % بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4520 نقطة.



وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.6 % ليتقدم إلى حوالى 8223 نقطة بفضل انتعاش أسهم شركة فواز عبد العزيز الحكير لمبيعات التجزئة التى قفزت أسعارها بحوالى 3.9 % وارتفاع أسعار أسهم شركة المراعى لمنتجات الأغذية بحوالى 1.4 % وأسعار أسهم شركة المتحدة للتأمين التعاونى بأكثر من 5.7 %.



وتقدم مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1.4 % ليزداد إلى حوالى 5254 نقطة ومؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.7 % ليرتفع إلى أكثر من 9325 نقطة وارتفعت أسعار أسهم بنك قطر الإسلامي 2.3 % وبنك قطر الوطني 1.9 % .



وكسب مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.4 % ليصعد إلى 1336 نقطة مع صعود سعر سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) 0.8 % بفضل تحقيق نمو سنوي للمبيعات والإنتاج بلغ 19 % و23 % على الترتيب خلال الربع الثاني من العام الجارى.



وتقدم مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.3 % ليصل إلى حوالى 4615 نقطة بينما كسب مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.2 % ليسجل 2885 نقطة بفضل شركة أمانة القابضة للاستثمار التى زادت أسعار أسهمها أكثر من 6.7 % بعد أن أعلنت الأسبوع الماضى إنها اتفقت على شراء حرم جامعة ميدلسيكس في دبي المملوك جزئيا لشركة الاستثمار المباشر أبراج كابيتال التى تعانى من أزمة مالية حادة.



