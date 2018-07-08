البرلمان يمهل الحكومة 48 ساعة للرد علي تساؤلاته قبل اجتماع تجديد الثقة

ياسمين فواز

منحت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب حكومة المهندس مصطفي مدبولي مهلة 48 ساعة للرد على تساؤلات أعضائها بشأن الأهداف الخمسة داخل البيان.

من جانبه كشف النائب محمد بدراوى عضو لجنة دراسة بيان الحكومة عن اتفاق اللجنة مع المستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون النيابية على إحضار ردود الحكومة علي كافة ملاحظات أعضاء اللجنه الخاصة الثلاثاء المقبل ،مضيفا أن الوزير حصل علي كافة الملاحظات مكتوبة ،تمهيدا لاحضار اجابات بشانها قبل كتابة التقرير النهائي للبرلمان.



وأشار عضو لجنة دراسة بيان الحكومة في تصريحاته لـ"المال" إلى أن اللجنة اتفقت مع أعضائها علي عقد اجتماع أخير الأربعاء المقبل لمراجعة إجابات الحكومة وكتابة التقرير النهائي الذي من المقرر عرضه خلال الجلسة العامة المقررة الأحد المقبل.



وشدد بدراوى على أن أغلب النواب وجهوا تساؤلا حول مصادر تمويل البرنامج الحكومى بأكمله وعدم ربط مؤشرات الأداء بتوقيتات زمنية محددة ،مؤكدا أنه أمر في غاية الأهمية.

فيما، أكد النائب السيد الشريف، رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات والتساؤلات المبدئية خلال اجتماع مناقشة برنامج الحكومة، اليوم، أبرزها ضرورة وضع جدول زمني للبرنامج، وتحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه، والتنفيذ الدقيق لمحور تحسين معيشة المواطن المصري.

وأضاف أن منح الثقة للحكومة لن يكون إلا باقتناع كامل، لذلك فاللجنة تنتظر الرد علي الاستفسارات التي طرحتها.



وأوضح أن برنامج الحكومة يحتاج لعدد كبير من التشريعات لتفعيله، وهو ما يستجوب من الحكومة سرعة الانتهاء من هذه التشريعات في أقرب وقت ممكن لتقديمها لمجلس النواب.



