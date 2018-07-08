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اقتصاد وأسواق
اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية تناقش شروط استحقاق الدعم
الأحد 08 يوليه 2018 07:59 م
الدعم العيني - شروط الدعم
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الدعم العيني - شروط الدعم
المال -خاص
اجتمعت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لمناقشة مكونات برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برامج الدعم العينى وشروط الاستحقاق بهدف تحسين الاستهداف والوصول الى الفئات الاولى بالرعاية وحمايتها من أثار التضخم.
حضر الاجتماع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي ووزير الانتاج الحربي الدكتور محمد العصار، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط،
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى في بيان الاجتماع استهدف عرض موقف استكمال البيانات الخاصة بالمستفيدين من مختلف أوجه الدعم وسبل تعظيم العائد منها ،والتكامل بين قواعد البيانات بالوزارت المختلفه .ودراسة أليات التظلم فى حالات الاستبعاد من الحصول على الدعم.
وأضافت والى أن اللجنة ستكثف من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من استكمال قواعد البيانات ووضع كافة القواعد المنظمة للحصول على الدعم وكذلك عمليات التنقية التى تشمل استبعاد غير المستحقين على أن تكون عمليات الاستحقاق والاستبعاد تتم بشفافية ووفق ضوابط معلنة.
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