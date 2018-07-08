سهم جلوبال تيلكوم يستحوذ على ربع تداولات جلسة اﻷحد

جلوبال تليكوم



أسماء السيد



استحوذ سهم شركة "جلوبال تيلكوم" على ربع قيم تداولات البورصة المصرية بجلسة اليوم – اﻷحد- أولى جلسات الأسبوع، بقيمة 231 مليون جنيه، وبنسبة 25.5%.



وبلغت قيم التداول على اﻷسهم فقط 908 ملايين جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بصافى قدره 172.5 مليون جنيه تقريبا، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بصافى 16.5مليون جنيه و6.6 مليون و131.5 مليون و14.8 مليون و2.9 مليون على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 23 سهما من إجمالى 183 متداولة، بينما هبط 121 وبقى 39 دون تغير، وتراجع "جلوبال تيلكوم" بنسبة 5.8% عند 4.52 جنيه.



واختتمت البورصة تعاملاتها هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.77% عند مستوى 15839 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.94% عند مستوى 784 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 2% عند 1993 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 2.10% عند 2662 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 2.55% عند 15793 نقطة.



وأعلنت شركة "جلوبال تيلكوم القابضة" اليوم إنه في حالة الموافقة على صفقة شراء أصولها من قبل شركة فيون الهولندية، ستستلم 965 مليون دولار، وذلك وفقاً لشروط العرض، بما يشمل تأجيل سداد مبالغ محددة.



وأضافت في بيان للبورصة أن هذه المبالغ بعد أداء الديون والاحتياطات المتبقية لجي تي إتش يمكن الموافقة على توزيعها على المساهمين، موضحة أن الصفقة تتطلب تعيين مستشار مالي مستقل من قبل مجلس الإدارة، ومراجعة مجلس الإدارة من خلال أعضائه المستقلين لتقرير المستشار المالي المستقل، وكذلك إصدار مجلس الإدارة توصيته للمساهمين ودعوة الجمعية العامة غير العادية.



هذا إلى جانب موافقة الجمعية العامة غير العادية على الصفقة وتفويض ممثل للتوقيع على مستندات الصفقة، منوهة بأن فيون ستمتنع عن التصويت.



وأضافت أنه فور التوقيع على مستندات الصفقة وتنفيذها سوف تتلقى جي تي اتش الأموال، ويتم إدراجها في حسابتها ويمكن بعد ذلك لمجلس الإدارة التوصية لجمعية عامة أخرى بتوزيع الأرباح، منوهة بأن الجمعية العامة هي التي سوف تقرر توزيع الأرباح.



ونوهت بأنه في حالة الموافقة على هذه الصفقة من قبل مساهمي الأقلية، سوف تستمر جي تي أتش في امتلاك نسبة 45.6% من جيزي -العاملة في الجزائر-، مبينة أنه بعد إتمام الصفقة سوف تكون الشركة العامة الوحيدة وبالتالي تقرب من 100% من إجمالي قيمة الشركة.

