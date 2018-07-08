تراجع الأسهم الأوروبية بعد صعودها لمستوى قياسي



أسماء السيد



أنهى سهم "جنوب الوادي للأسمنت" تعاملاته بجلسة اليوم – اﻷحد- أولى جلسات اﻷسبوع على تراجع 7%، ليحتل الترتيب الثالث ضمن اﻷسهم اﻷكثر تراجعًا بذات الجلسة، تزامنًا مع إعلان نتائج أعمال الشركة عن الربع اﻷول من العام الحالى.



وسجلت الشركة تراجعًا بصافي ربح الـ3 شهور الأولى من العام الحالى، بنسبة بلغت 70% لتصل إلي 6 ملايين جنيه، مقارنة بـ20 مليونا خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.



وأظهرت القوائم المالية ارتفاع المبيعات لتسجل 296.7 مليون جنيه مقارنة بـ 261.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة، كما ارتفعت تكلفة المبيعات لتصل إلي 251 مليون جنيه، مقارنة بـ226 مليونا، وتكاليف التسويق التى بلغت 22.8 مليون جنيهـ مقارنة بـ9.8 مليون.



وأنهت البورصة تعاملاتها على تراجع جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي نحو 1.7% ليصل 15839 نقطة، ونظيره مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.9% عند 784 نقطة.