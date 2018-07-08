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سيــارات
خصومات متوقعة على موديلات سيارات 2018 خلال الربع الأخير
الأحد 08 يوليه 2018 06:55 م
الرسوم الجمركية على السيارات
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الرسوم الجمركية على السيارات
شريف عيسى:
توقع عدد من خبراء سوق السيارات، أن تشهد السوق موجة من الخصومات على موديلات 2018 خلال الربع الأخير من العام، مع تسارع وكلاء العلامات التجارية على طرح موديلات 2019.
وأشار الخبراء إلى أن ظهور موديلات 2019 للعديد من العلامات التجارية جاء بهدف تنشيط مبيعات السوق، خاصة مع استمرار ضعف أداء البيع مقارنة بمستويات البيع للسوق 2015، و2016.
وعلى الرغم من تلك الخطوة، فإن الخبراء أكدوا أن العامل السعرى وتوفير خدمات ما بعد البيع، من العوامل الأساسية المحددة لتفضيلات المستهلك الشرائية، موضحاً أن سنة الموديل تمثل عاملاً هامشياً باستثناء الراغبين فى شراء سيارات فاخرة.
وتوقع الخبراء أن تشهد سوق السيارات خلال فترة معرض أوتوماك فورميلا خصومات على موديلات 2018، على أن تكون العلامات الصينية أكثر عرضة للخصومات، مقارنة بالعلامات الأوروبية أو الكورية.
فى البداية، قال سيف صلاح الدين، مدير قطاع المبيعات بشركة أوتو أباظة تريد، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن سوق السيارات اعتادت طرح موديلات العام المقبل خلال الربع الأخير من العام، حتى يتسنى للموزعين والتجار التخلص من المخزون قبيل بدء العام الجديد.
وأوضح أن مع التحديات التى واجهتها سوق السيارات على مدار العامين الماضيين، اضطرار وكلاء ومستوردي السيارات لخفض الحصص الاستيرادية، مع تراجع الإقبال على الشراء، بعد قرار تحرير أسعار الصرف، شهدت السوق غياب عدد كبير من الطرازات والعلامات التجارية، وضعف حجم المخزون، الأمر الذى أهّل السوق للدفع بطرازات العام المقبل بدءًا من الربع الثانى من العام، أسوة بما يحدث فى دول الخليج والعديد من الدول العربية.
وأشار إلى أن اتجاه العديد من الوكلاء وحتى المصنعين لطرح موديلات العام المقبل جاء لدفع حركة البيع، دون حساب حجم المخزون من موديلات العام الحالى، الأمر الذى يمهد الطريق أمام سلسلة من الخصومات قد تشهدها السوق بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.
وأكد أن معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك – فورميلا" فى دورته الخامسة والعشرين والمقرر انطلاق فاعلياتها فى الفترة من 26 وحتى سبتمبر ستشهد خصومات كبيرة على موديلات 2018، فى محاولة لدفع المبيعات، وتصريف المخزون قبيل انتهاء العام.
من جهته، قال عمرو إسكندرانى، مدير قطاع التسويق بشركة النيل للتجارة والهندسة، وكلاء سيارات هوندا فى مصر، إن طرح موديلات 2019 سيسهم فى توجه العديد من المستهلكين الراغبين فى الشراء لها على حساب موديلات 2018، مما يعزز فرص المنافسة بين العلامات التجارية.
وأشار إلى أن توجه العميل لاقتناء موديلات العام المقبل يعتمد فى الأساس على العامل السعرى، ومدى انتمائه للعلامة التجارية، وقدرته على المقارنة بين البدائل المختلفة من فئة السيارة الراغب فى اقتنائها.
وأضاف إسكندرانى أن موديلات 2018 تشهد تهديداً على مستوى إقبال المستهلك، خاصة مع توسع العديد من العلامات التجارية فى تقديم موديلات 2019، متوقعاً أن تشهد العديد من العلامات التجارية لعروض وخصومات سعرية فى سبيل التخلص من مخزونها.
من جانبه، رهن حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، وجود خصومات على موديلات العام الحالى بوجود مخزون لا يقابله طلب مع قرب نهاية العام، متوقعاً أن تشهد العلامات التجارية الصينية خصومات كبيرة قبيل نهاية العام، لضمان بيعها قبل 2019.
وأشار إلى أن العامل السعرى ما زال هو المسيطر على قرار شراء سيارة جديدة وليس سنة الموديل، مؤكداً أن السوق المصرية يحكم عملاءها العديد من المحددات لعملية الشراء والتى من بينها سمعى السيارة، وجودتها، وقدرة الوكيل على توفير خدمات ما بعد البيع لها، وقطع الغيار بأسعار مناسبة.
وأوضح أن سنة موديل السيارة هى محدد أساسى للراغبين فى اقتناء السيارات الفاخرة، والتى تمثل نسبة ضئيلة للغاية من المبيعات الإجمالية للسوق.
وعن إمكانية أن تشهد السوق خصومات على السيارات الأوروبية والكورية، استبعد مصطفى أن يكون ذلك خلال الربع الأخير من العام خاصة مع استمرار حالة الضعف فى الكميات المستوردة، واستمرار ظاهرة الأوفر بريس، لتلك العلامات التجارية.
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