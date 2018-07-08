بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين ونظيره التونسى

الاتحاد المصرى للتأمين

الشاذلى جمعة



وقع الاتحاد المصرى للتأمين بروتوكول تعاون مع الجامعة التونسية لشركات التأمين على هامش المؤتمر العام الثانى والثلاثين بالاتحاد العام العربى للتأمين فى تونس خلال الأيام الماضية.



وأكد الاتحاد فى بيان له اليوم أن البروتوكول يتضمن التعاون العديد من النقاط الهامه منها على سبيل المثال وليس الحصر حضور المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل وكافة التظاهرات التي تعقد في كلا البلدين



وفقث البيان يتم الإعلان عن الحدث (مؤتمر – ندوة علمية – ورشة عمل- دورة تكوينية ) من خلال نشر بيان أو خبر عن هذه الأحداث على الموقع الإلكتروني للاتحاد والجامعة وكذلك التعاون وتقديم الدعم في مجالات وضع البرامج والمناهج التي تفعل عمل مؤسسات التأمين وإعادة التأمين وقدراتها على الاستجابة لاحتياجات العملاء المتغيرة وفقا للخبرات المتاحة بالجهتين بجانب تمكين ممثلو شركات التأمين وإعادة التأمين بالبلدين من تخفيض من الاشتراكات وذلك لتعزيز الحضور في المؤتمرات والندوات وورشات العمل التي يتم تنظيمها واستضافتها ورعايتها من قبل الجهتين وكذا تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الدراسات والبحوث والمعلومات .



وأوضح علاء الزهيري ، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة "gig" للتأمينات العامة أن هذا البروتوكول هو خطوة هامة على مستوي التعاون بين الاسواق العربية بالمنطقة بالإضافة إلى أنه جزء من خطة الاتحاد المصري للتأمين والتي تهدف إلى تنـمـية العلاقــــــات المحـــلية و الإقليمية و العالمية للاتحاد المصري للتأمين.



وأضاف الزهيرى أن البروتوكول يعكس وعياً من الاتحاد المصري للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين بالدور الهام الذي يقوم به قطاع التأمين وإعادة التأمين في حماية الأفراد والمؤسسات وتعبئة الإدخار والموارد المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية ودعماً للتعاون الفني المصري التونسي في مجال التأمين واعادة التأمين وحرصاً منهما على اهمية تطبيق مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين بتاريخ 14 مارس 2002 ، واتفاق التعاون الموقع سابقاً بتاريخ 22 نوفمبر 2005.