استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 630 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقرارا خلال التعاملات اليومية نتيجة استقرار الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 اليوم نحو 630 جنيها للجرام مقابل 631 جنيها أمس أول.



وسجل عيار 18 اليوم 540 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 720 جنيها، وسجلت الأوقية 1255 دولارا أمريكيا.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5040 جنيها.