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بورصة وشركات
وسط اتجاه بيعي للمصريين.. هبوط جماعى لمؤشرات البورصة الأحد
الأحد 08 يوليه 2018 05:25 م
هبوط الاسهم
أخر الأخبار
هبوط الاسهم
في ختام التعاملات
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.77% عند مستوى 15839 نقطة،كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.94% عند مستوى 784 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 2 % عند مستوى 1993 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 2.10% عند مستوى 2662 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 2.55% عند مستوى 15793نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 908 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 172.5 مليون جنيه تقريبا ،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والاجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 16.5مليون جنيه و6.6 مليون جنيه و131.5 مليون جنيه و14.8 مليون جنيه و2.9 مليون جنيه على التوالى .
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 23 سهم من إجمالى 183 سهما متداولا،بينما هبط 121 وبقى 39 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.13% عند مستوى 16125 نقطة،كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.47% عند مستوى 800 نقطة .
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