لقاءات الدور الأول للدورى المصرى موسم 2018_2019

الاتحاد المصرى لكرة القدم

على المصرى



كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن جدول مباريات الدور اﻷول من مسابقة الدورى المصرى فى موسمه الجديد 2018_2019، الذى سينطلق فى اﻷول من أغسطس المقبل.



الجولة الأولى:



الإنتاج الحربى مع حرس الحدود

نجوم المستقبل وطلائع الجيش

مصر المقاصة وسموحة

الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب

بتروجت والزمالك

الأهلى والإسماعيلى

الجونة مع المصرى

الداخلية مع وادى دجلة

إنبى مع الأهرام



الجولة الثانية :



الأهرام مع الإنتاج الحربى

حرس الحدود مع الداخلية

وادى دجلة مع الجونة

المصرى مع الأهلى

الإسماعيلى مع بتروجت

الزمالك مع الاتحاد السكندرى

المقاولون العرب مع مصر المقاصة

سموحة مع نجوم المستقبل

طلائع الجيش مع إنبى



الجولة الثالثة :



الجونة مع حرس الحدود

الداخلية مع الانتاج الحربى

إنبى مع سموحة

نجوم المستقبل مع المقاولون العرب

مصر المقاصة مع الزمالك

الاتحاد السكندرى مع الاسماعيلى

بتروجت مع المصرى

الاهلى مع وادى دجلة

طلائع الجيش مع الاهرام





الجولة الرابعة:



الأهرام مع الداخلية

الانتاج مع الجونة

الحدود مع الاهلى

دجلة مع بتروجت

المصرى مع الاتحاد السكندرى

الاسماعيلى مع المقاصة

الزمالك مع نجوم المستقبل

المقاولون مع انبى

سموحة مع طلائع الجيش



الجولة الخامسة:



بتروجت مع الحدود

الاهلى مع الانتاج الحربى

الجونة مع الداخلية

الجيش مع المقاولون

انبى مع الزمالك

نجوم المستقبل مع الاسماعيلى

المقاصة مع المصرى

الاتحاد السكندرى مع دجلة

سموحة مع الأهرام



الجولة السادسة :



الأهرام مع الجونة

الداخلية مع الاهلى

الانتاج مع بتروجت

الحدود مع الاتحاد السكندرى

دجلة مع المقاصة

المصرى مع نجوم المستقبل

الاسماعيلى مع انبى

الزمالك مع الجيش

المقاولون مع سموحة





الجولة السابعة:



المقاصة مع الحدود

الاتحاد السكندرى مع الانتاج الحربى

بتروجت مع الداخلية

الاهلى مع الجونة

سموحة مع الزمالك

الجيش مع الاسماعيلى

انبى مع المصرى

نجوم المستقبل مع دجلة

المقاولون مع الأهرام



الجولة الثامنة:



الأهرام مع الاهلى

الجونة مع بتروجت

الداخلية مع الاتحاد السكندرى

الحدود مع نجوم المستقبل

دجلة مع انبى

المصرى مع الجيش

الاسماعيلى مع سموحة

الزمالك مع المقاولون



الجولة التاسعة:



إنبى مع حرس الحدود

نجوم المستقبل مع الإنتاج الحربى

المقاصة مع الداخلية

الاتحاد السكندرى مع الجونة

بتروجت مع الأهلى

المقاولون مع الإسماعيلى

سموحة مع المصرى

طلائع الجيش مع دجلة

الزمالك مع الأهرام سبورت



الجولة العاشرة :



الأهرام مع بتروجت

الأهلى مع الاتحاد السكندرى

الجونة مع المقاصة

الداخلية مع نجوم المستقبل

الإنتاج الحربى مع إنبى

حرس الحدود مع طلائع الجيش

دجلة مع سموحة

المصرى مع المقاولون

الإسماعيلى مع الزمالك



الجولة الحادية عشرة:



سموحة مع حرس الحدود

طلائع الجيش مع الإنتاج الحربى

إنبى مع الداخلية

نجوم المستقبل مع الجونة

مصر المقاصة مع الأهلى

الاتحاد السكندرى مع بتروجت

الزمالك مع المصرى

المقاولون العرب مع وادى دجله

الاسماعيلى مع الأهرام



الجولة الثانية عشرة:



الأهرام مع الاتحاد السكندرى

بتروجت مع مصر المقاصة

الأهلى مع نجوم المستقبل

الجونة مع إنبى

الداخلية مع طلائع الجيش

الإنتاج الحربى مع سموحة

حرس الحدود مع المقاولون العرب

وادى دجلة مع الزمالك

المصرى مع الإسماعيلى



الجولة الثالثة عشرة:



الزمالك مع حرس الحدود

المقاولون العرب مع الإنتاج الحربى

سموحة مع الداخلية

طلائع الجيش مع الجونة

إنبى مع الأهلى

نجوم المستقبل مع بتروجت

المقاصة مع الاتحاد السكندرى

الإسماعيلى مع وادى دجله

المصرى مع الأهرام سبورت



الجولة الرابعة عشر :



الأهرام سبورت مع مصر المقاصة

الاتحاد السكندرى مع نجوم المستقبل

بتروجت مع إنبى

الأهلى مع طلائع الجيش

الجونة مع سموحة

الداخلية مع المقاولون

الإنتاج الحربى مع الزمالك

حرس الحدود مع الإسماعيلى

دجلة مع المصرى



الجولة الخامسة عشرة:



المصرى مع حرس الحدود

الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى

الزمالك مع الداخلية

المقاولون مع الجونة

سموحة مع الأهل

طلائع الجيش مع بتروجت

إنبى مع الاتحاد السكندرى

نجوم المستقبل مع المقاصة

دجلة مع الأهرام سبورت



الجولة السادسة عشرة:



نجوم المستقبل مع الأهرام سبورت

المقاصة مع إنبى

الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش

بتروجت مع سموحة

الأهلى مع المقاولون العرب

الجونة مع الزمالك

الداخلية مع الإسماعيلى

الانتاج الحربى مع المصرى

حرس الحدود مع دجلة



الجولة السابعة عشرة:



الأهرام سبورت مع حرس الحدود

دجلة مع الإنتاج الحربى

المصرى مع الداخلية

الإسماعيلى مع الجونة

الزمالك مع الأهلى

المقاولون مع بتروجت

سموحة مع الاتحاد السكندرى

طلائع الجيش مع المقاصة

إنبى مع نجوم المستقبل