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نقل وملاحة
ميناء دمياط يستقبل 500 طن خردة
الأحد 08 يوليه 2018 01:35 م
ميناء دمياط 1
أخر الأخبار
ميناء دمياط 1
محمود محسن
استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و4 بضائع عامة، من بينهم 500 طن خردة، وغادر سفن حاويات و4 بضائع عامة.
وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، بالإضافة إلى 17 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وأشار إلى أن غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 4075 طن قمح، بينما غادر 669 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35915 طن من البضائع العامة منها 70 سيارة نقل محملة بـ 3517 طن قمح.
يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 51466 طنًا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19320 طناً.
ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3000 طن يوريا، و13300 طن فوسفات، و600 طن مل.
وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات شملت 756 حاوية مكافئة، فيما بلغت حركة الوارد 722 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1726 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19100 طن ذرة و39667 طن حديد و3500 طن كسب صويا و500 طن خردة.
ميناء دمياط
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