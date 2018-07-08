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استثمار
ملياري دولار تمويلًا لمصر من اليابان خلال 5 سنوات
الأحد 08 يوليه 2018 12:48 م
سفير اليابان بالقاهرة
أخر الأخبار
سفير اليابان بالقاهرة
أحمد عاشور
قال تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان في القاهرة، إن بلاده تسعى لإتاحة تمويلات جديدة بقيمة ملياري دولار لمصر، خلال الخمس السنوات المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، على هامش التوقيع على منحة بقيمة 15.4 مليون جنيه لصالح وزارة المالية، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأضاف السفير أن بلاده رصدت 100 مليون دولار لتدريب المدرسين، و160 مليون دولار لإنشاء المدارس اليابانية.
اليابان
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