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بورصة وشركات
جى بى للتأجير التمويلى تصدر أول عملية سندات توريق بقيمة 355 مليون جنيه
الأحد 08 يوليه 2018 12:01 م
سوق السندات
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سوق السندات
رجب عزالدين
قالت شركة "جى بى أوتو"، إن شركتها التابعة "جى بى للتأجير التمويلى" أتمت أول عملية إصدار لسندات التوريق بقيمة 355 مليون جنيه.
وأضافت "جى بى أوتو"، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن شركتها التابعة ستقوم بتوظيف عائدات عملية التوريق فى خفض مديونياتها وتعزيز مركزها المالى إضافة إلى خلق حدود ائتمانية جديدة لدى البنوك.
وتتضمن عملية الإصدار 3 شرائح بمدد استحقاق بين 13 شهرًا و36 شهرًا و60 شهرًا، وقد حصلت الشرائح الثلاث على تصنيف الجدارة الائتمانية A,AA,AA+ على الترتيب من شركة الشرق الأوط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين "ميريس".
وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 154 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا وعائد متغير 0.55%، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 167 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا وعائد متغير 1.1%، أما الشريحة الثالثة فقيمتها 34 مليون جنيه لمدة 60 شهرًا وعائد متغير 1.7%.
وقال رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إن هذا الإصدار يعكس نجاح استراتيجية الشركة على مدار السنوات الماضية فى بناء محفظة استثمارية قوية ومرنة ومتنوعة، وفقًا للبيان.
تأسست جى بى للتأجير التمويلى 2008 تحت مظلة جى بى كابيتال التابعة لجى بى أوتو غبور، واحتلت المرتبة الثالثة فى سوق التأجير التمويلى عام 2017 بحصة سوقية بلغت 12% تقريبًا.
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