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اقتصاد وأسواق
وزير الزراعة يبحث مع الكوادر الشابة متابعة المشروعات التنموية
الأحد 08 يوليه 2018 11:43 ص
اجتماع أبو ستيت
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اجتماع أبو ستيت
الصاوي أحمد
عقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً، اليوم الأحد، ضم فريق الشباب والكوادر أعضاء البرنامج الرئاسي، من العاملين بالوزارة وقطاعاها وهيئاتها المختلفة، لبحث متابعة المشروعات التنموية والزراعية التي تنفذها الوزارة.
وقال وزير الزراعة إن تلك الخطوة تعد مرحلة أولى للاستفادة من طاقات هؤلاء الشباب وطموحاتهم، في إطار خطة تأهيلهم وتمكينهم كفريق شبابي، يساهم في تطوير الأداء بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى اهتمامه بعقد اجتماعات ولقاءات دورية مستمرة مع الشباب، وتكليفهم بمهام تنفيذية بشكل دائم، ينفذها الفريق الشبابي كلاً في مجال تخصصه، ليتم من خلالها اكسابهم الخبرة اللازمة في مجال العمل لرفع مهاراتهم الإدارية.
وأوضح أنه سيتم تنظيم ورش عمل للشباب بهدف صقل مهاراتهم في بعض الجوانب الإدارية المتعلقة بالقطاع الزراعي ومجالاته المختلفة، بهدف رفع كفاءتهم وتحسين أدائهم في هذه المواقع والدمج بين خبرة الكبار وطموح الشباب.
كان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد قرر الاستعانة بعدد من الشباب أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الكوادر والشباب، من العاملين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها ومراكزها البحثية المختلفة، تمهيداً للاستفادة منهم وتسكينهم في مواقع تتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم، ليكونوا في طليعة العمل في وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة وتوجه الدولة لدعم الشباب وتمكينهم في مواقع تتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم.
وزارة الزراعة
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